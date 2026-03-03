Un hombre armado paralizó una formación del tren Roca en Guernica y terminó detenido + Seguir en









El servicio estuvo interrumpido varios minutos luego de que un joven alcoholizado caminara por las vías y se ocultara bajo los vagones.

El hombre descendió a las vías y se colocó frente a la formación que se dirigía a Alejandro Korn.

Un hombre armado con un cuchillo obligó a detener una formación del Tren Roca en la estación de Guernica, partido de Presidente Perón, tras bajar a las vías y colocarse frente al tren en marcha. El episodio generó momentos de máxima tensión entre los pasajeros y derivó en su detención.

El momento que paralizó la estación La secuencia ocurrió cuando el joven, con el torso desnudo y en aparente estado de ebriedad, descendió a la zona de vías y comenzó a avanzar de frente hacia una formación que se dirigía a Alejandro Korn. En una mano agitaba su remera y, en la otra, sostenía lo que parecía ser un arma blanca.

Ante la escena, el maquinista accionó la bocina de manera insistente y redujo la velocidad hasta frenar por completo para evitar una tragedia. Los pasajeros que aguardaban en los andenes observaron con asombro cómo el hombre continuaba merodeando frente a la locomotora, sin deponer su actitud.

guernica tren roca El agresor intentó ocultarse debajo de los vagones antes de ser reducido. Los videos registrados por testigos muestran al joven caminando con actitud errática delante del tren ya detenido, mientras el servicio permanecía interrumpido.

Intento de fuga y detención Con la formación paralizada y la tensión en aumento, dos efectivos policiales descendieron a las vías para interceptarlo. Al advertir la presencia de los agentes, el hombre intentó escapar de una forma desesperada introduciéndose debajo del ferrocarril y buscó ocultarse entre los bogies y las ruedas.

Minutos después, un tercer oficial se sumó al operativo. Tras un breve forcejeo, los uniformados lograron sacarlo de debajo de los vagones, reducirlo sobre el balasto y esposarlo ante la mirada atónita de los pasajeros. Una vez controlada la situación, el detenido fue trasladado a la comisaría local. El servicio de la Línea General Roca se reanudó posteriormente, aunque con demoras derivadas del procedimiento de emergencia.

