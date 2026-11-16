Alerta en Lanús por otra fuga de gas: activan operativo y evacuan la manzana

El operativo se amplió en las inmediaciones de la estación del tren Roca. Evacuaron colegios y jardines de la manzana, mientras MetroGas trabaja sobre una conexión de la red domiciliaria.

Bomberos, Defensa Civil y operarios de MetroGas trabajan para determinar el origen de la posible fuga de gas en Lanús.

Una nueva pérdida de gas en Lanús obligó a desplegar un operativo de emergencia este lunes , a pocos días de la explosión que dejó una persona muerta, otra desaparecida y al menos 20 heridos en Remedios de Escalada. Bomberos, la Policía bonaerense, Defensa Civil y cuadrillas de Edenor trabajan en las inmediaciones de la estación del tren Roca ante el riesgo de otro estallido.

El procedimiento se concentra en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo , a metros de la estación Lanús. Allí, los equipos de emergencia establecieron un nuevo perímetro de seguridad y restringieron la circulación vehicular sobre la avenida. El paso peatonal, sin embargo, continúa habilitado.

En paralelo, operarios de MetroGas trabajan para controlar la fuga de gas , mientras Bomberos, la Policía bonaerense y Defensa Civil mantuvieron el operativo preventivo ante el riesgo de una nueva explosión. Cerca de las 9:30, las autoridades advirtieron sobre el peligro y reforzaron las medidas de seguridad en las inmediaciones de la estación.

Según un comunicado de la Comisaría 1.ª de Lanús , se dispuso el corte de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, a la altura de la estación ferroviaria. En el lugar trabajaban operarios de MetroGas, Bomberos y personal de Seguridad Ciudadana. Además, el parte policial indicó que los trabajadores de la empresa informaron que “está controlada la fuga por el momento” .

“ A nosotros no nos dijeron nada de evacuar o que empezaron con algún tipo de operativo. Pero esto es una bomba de tiempo ”, expresó uno de los trabajadores de la zona en declaraciones televisivas. Desde el área de Seguridad Ciudadana confirmaron que los trabajos se realizan porque “ hay otra pérdida ”.

El operativo se desarrolla en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, a metros de la estación ferroviaria.

Por su parte, un bombero que participa del procedimiento pidió tranquilidad a los vecinos y aclaró que, hasta el momento, no se había dispuesto una evacuación: “Pedimos tranquilidad a los vecinos, por ahora no hay que realizar ninguna evacuación”, sostuvo ante los medios.

Qué pasa con el tren Roca y la circulación en Lanús

El operativo también generó preocupación entre los usuarios del transporte público. Mientras algunos vecinos denunciaron demoras en el servicio ferroviario, desde Trenes Argentinos indicaron que las formaciones circulaban con normalidad y que no se habían informado interrupciones.

La estación Lanús permanece abierta y el tránsito peatonal continúa habilitado, aunque las autoridades recomiendan evitar las inmediaciones del operativo. Los agentes municipales realizan desvíos para ordenar la circulación vehicular y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La explosión del viernes dejó un muerto y 20 heridos

La nueva intervención ocurre después de la explosión registrada el viernes en Remedios de Escalada, que provocó un incendio de grandes dimensiones y graves daños en viviendas y comercios. Hasta el momento, se informó una persona fallecida, otra desaparecida y al menos 20 heridos, siete de ellos de gravedad.

El siniestro generó una fuerte preocupación entre los habitantes de la zona, que durante el fin de semana se movilizaron para reclamar respuestas y medidas de seguridad. La protesta se realizó cerca del área restringida, sobre la calle Juan de Garay, entre Coronel Fray Luis Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea.

Las autoridades mantienen las tareas preventivas mientras continúan las pericias por el estallido que afectó a Lanús.

Los vecinos exigieron asistencia inmediata para las familias que perdieron sus hogares y para los comerciantes afectados. También cuestionaron la falta de información oficial durante la emergencia y reclamaron que las soluciones habitacionales no dependan de eventuales procesos judiciales.

La fuga de gas fue controlada por el momento, aunque continúan las tareas preventivas en las inmediaciones de la estación Lanús para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar nuevos riesgos.