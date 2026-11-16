Horror en Salta: un hombre y sus tres hijas murieron por insolación y deshidratación

Las víctimas tenían 24, 8, 5 y 4 años. Viajaban en moto desde Formosa hacia Salta y fueron encontradas sin vida tras un operativo de búsqueda.

Mientras las comunidades de Salta y Formosa continúan conmocionadas por lo sucedido, la Justicia busca reconstruir las circunstancias del viaje que terminó con la muerte del joven padre y sus tres hijas.

Un hombre de 24 años y sus tres hijas de 8, 5 y 4 años murieron por insolación y deshidratación aguda mientras viajaban en motocicleta desde Formosa hacia Salta . Las víctimas fueron encontradas sin vida durante la mañana del sábado, en las proximidades de un camino vecinal cercano a la localidad de Alto La Sierra, en el departamento salteño de Rivadavia.

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El joven fue identificado como Adrián "Pililo" Pérez, de 24 años , quien viajaba acompañado por sus hijas Pamela, de 8 años; Adriana, de 5; y Silvana, de 4. Los cuatro habían partido el viernes al mediodía desde la localidad de María Cristina, en la provincia de Formosa, con destino a Alto La Sierra.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la pareja del hombre denunció su desaparición durante la tarde del viernes, después de perder contacto con él y las menores. A partir de ese momento se desplegó un operativo de búsqueda que debió interrumpirse durante la noche debido a las dificultades geográficas y la falta de visibilidad.

Las tareas de rastrillaje se reanudaron durante la mañana del sábado, cuando los equipos de búsqueda encontraron los cuerpos del hombre y las tres niñas en las inmediaciones de Alto La Sierra.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega , quien dispuso la intervención de personal especializado para determinar las circunstancias de las muertes.

Por orden del fiscal, trabajaron en el lugar efectivos de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

De acuerdo con los resultados del examen cadavérico realizado por el médico legal de la Policía, la causa de los fallecimientos fue un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

A pesar de esta determinación médica, la investigación judicial continúa abierta. El fiscal Vega ordenó distintas medidas destinadas a esclarecer lo sucedido durante el trayecto que realizaban las cuatro víctimas.

Conmoción en Formosa y Salta por la muerte de las tres niñas y su padre

La tragedia generó una fuerte conmoción entre los habitantes de las comunidades del norte salteño y el oeste formoseño, donde familiares, vecinos y allegados despidieron a Adrián Pérez y sus tres hijas.

En medio del dolor por la pérdida de los cuatro integrantes de la familia, vecinos de ambas provincias acompañaron a los allegados durante los preparativos y las ceremonias de despedida.

La Municipalidad de Santa Victoria Este intervino para brindar asistencia a la familia, que atravesaba dificultades económicas para afrontar los gastos del sepelio.

Según informaron medios locales, el municipio colaboró con la confección de los cuatro ataúdes y cubrió los preparativos necesarios para concretar el funeral.

Durante la despedida estuvieron presentes el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, y el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez, quienes acompañaron personalmente a los familiares de las víctimas.

Mientras las comunidades de Salta y Formosa continúan conmocionadas por lo sucedido, la Justicia busca reconstruir las circunstancias del viaje que terminó con la muerte del joven padre y sus tres hijas.