Alcoholemia extrema: un conductor dio positivo y superó la capacidad de medición del alcoholímetro + Seguir en









El hecho ocurrió en Villa La Angostura, donde rige la Ley de Alcohol Cero. El conductor presentaba una graduación tan elevada que superó el rango del dispositivo de control.

Un test de alcoholemia sorprendió en los controles en Villa la Angostura

Un control vial de rutina realizado durante la madrugada del domingo en Villa La Angostura dejó al descubierto una situación alarmante: un automovilista circulaba con un nivel de alcohol en sangre tan alto que el alcoholímetro no logró arrojar un registro numérico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informaron fuentes oficiales al medio local LM Neuquén, el dispositivo superó su capacidad de medición, un indicador que da cuenta de una intoxicación severa e incompatible con cualquier condición mínima de conducción segura. El caso ocurrió en una ciudad donde está plenamente vigente la Ley de Alcohol Cero al volante, que prohíbe manejar con cualquier presencia de alcohol en sangre.

La normativa provincial establece un límite de 0,0 gramos por litro, y prevé sanciones inmediatas como la retención de la licencia, la inhabilitación para conducir y multas económicas significativas. El objetivo central es reducir los siniestros viales, una problemática persistente en la región pese a los controles periódicos.

Una cifra que enciende alertas por el grado de alcoholemia Durante el mes de enero, las autoridades registraron 50 infracciones por alcoholemia positiva en Villa La Angostura, un número que refleja la magnitud del problema. En ese período, las multas aplicadas alcanzaron los 14,5 millones de pesos, además del secuestro de vehículos y la suspensión de permisos de conducir.

alcoholemia.png Durante el mes de enero, las autoridades registraron 50 infracciones por alcoholemia positiva en Villa La Angostura, un número que refleja la magnitud del problema. Entre los episodios recientes más graves, se confirmó el caso de un conductor que superó los 3 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel considerado de riesgo extremo, asociado a la pérdida de reflejos, desorientación y posibles consecuencias fatales.

Desde los organismos de control remarcaron que este tipo de infracciones continúan repitiéndose semana tras semana tanto en la localidad cordillerana como en otros puntos de Neuquén, por lo que insistieron en la necesidad de reforzar los operativos y profundizar las campañas de concientización.