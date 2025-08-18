SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de agosto 2025 - 06:30

El sorpresivo feriado de agosto que te resta un día de trabajo: un descanso necesario a inicio de semana

Feriados locales en agosto ofrecen un respiro laboral y llenan las calles de celebraciones, impulsando la cultura y la economía regional.

Los feriados locales no solo aportan un respiro a la rutina laboral, sino que también mantienen vivas las costumbres y celebraciones de cada comunidad. En agosto, dos localidades bonaerenses interrumpen la semana con una jornada especial que sorprende a vecinos y visitantes por igual.

Este lunes 18 de agosto, el calendario marca un motivo particular para que General Rivas, en el partido de Suipacha, y Tres Algarrobos, en Carlos Tejedor, frenen sus actividades habituales. Más allá del descanso, las calles se llenan de actividades, música y tradición.

Informate más
Feriados Descanso
Por qué es feriado del lunes 18 de agosto de 2025

En General Rivas, el 18 de agosto es una fecha clave: la comunidad celebra sus fiestas patronales, una tradición que convoca a vecinos, familiares y turistas a participar de misas, procesiones y encuentros comunitarios que se extienden durante toda la jornada.

Por su parte, Tres Algarrobos conmemora el aniversario fundacional, un evento que rinde homenaje a su historia y a quienes forjaron el crecimiento de la localidad. El día se vive con desfiles, espectáculos y ferias que reúnen a la comunidad en un clima festivo.

Estos feriados locales fortalecen el sentido de pertenencia y permiten que las generaciones más jóvenes se acerquen a las raíces culturales de su región. Además, generan un impacto positivo en la economía local, ya que impulsan el turismo y el consumo en comercios y ferias.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

  • Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

