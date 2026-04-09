Ya no falta nada para que llegue la miniserie de cuatro episodios Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, que estrena el 10 de abril en Disney+ y revive la icónica sitcom Malcolm in the Middle.
A 20 años de su final, llega a Disney+ la esperada miniserie secuela de "Malcolm in the Middle"
La miniserie reúne nuevamente al elenco original con el regreso de Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield, Emy Coligado y más.
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La miniserie reúne nuevamente a Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), y Emy Coligado (Piama).
A ellos se suman los nuevos integrantes del elenco: Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la integrante más joven de la familia de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark como Dewey en reemplazo de Erik Per Sullivan. Sullivan abandonó la actuación hace tiempo para dedicarse a realizar estudios sobre literatura y rechazó volver.
De qué trata Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta
En Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta tras mantener durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija, Malcolm se ve obligado a regresar a su órbita familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40º aniversario.
Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta, de Disney Branded Television, es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios, y New Regency. Linwood Boomer, creador de la serie original, regresa como escritor y productor ejecutivo, junto a Cranston, Tracy Katsky (KatCo), Gail Berman, y Arnon Milchan, Yariv Milchan y Natalie Lehmann de New Regency.
Ken Kwapis dirige los cuatro episodios y también se desempeña como productor ejecutivo, mientras que Jimmy Simons y Laura Delahaye son coproductores ejecutivos.
Los 151 episodios de Malcolm in the Middle se encuentran disponibles en Disney+.
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