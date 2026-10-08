Un suboficial de las Fuerzas Armadas apareció muerto con un tiro en la cabeza en la Base Aérea de Morón + Agregar ámbito en









El cabo primero Martín Javier Leguiza, de 26 años, fue encontrado sin vida mientras cumplía funciones en el predio. La principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un suicidio.

Un suboficial de las Fuerzas Armadas apareció muerto con un tiro en la cabeza en la Base Aérea de Morón.

Un suboficial de las Fuerzas Armadas fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en la Base Aérea Militar Morón. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde y la principal hipótesis de los investigadores apunta a que no hubo intervención de terceros.

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La víctima fue identificada como el cabo primero Martín Javier Leguiza, de 26 años, oriundo de Río Tercero, Córdoba. Al momento del hecho, se encontraba de servicio junto a dos soldados voluntarios, cerca de uno de los accesos al predio, ubicado en la intersección de Fray Santa María de Oro y Máximo Paz.

Según una fuente de la investigación citada por el medio local Primer Plano Online, Leguiza les habría dicho a sus compañeros que “vayan a dormir la siesta”, mientras él permanecía al cuidado de la garita. Cuando advirtieron su ausencia, los soldados fueron a buscarlo y lo encontraron sin vida, con una herida de arma de fuego en la cabeza. A su lado estaba su arma reglamentaria.

La garita donde fue encontrado el soldado. La investigación judicial y los antecedentes del suboficial La investigación quedó a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón de la Policía Federal Argentina. Leguiza tenía domicilio en el partido bonaerense de Morón, donde residía, mientras que su familia se encontraba en Córdoba.

De acuerdo con fuentes con acceso a la causa, el suboficial había atravesado recientemente una ruptura amorosa y no registraba deudas de dinero consideradas importantes. Las mismas fuentes indicaron que, en 2018, su hermano, quien también integraba las Fuerzas Armadas, se había quitado la vida.

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó el secuestro del teléfono celular de la víctima y dispuso tomar declaración a las personas que se encontraban en el predio al momento del hecho. La causa está en manos del Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, con intervención de la Secretaría N° 5. El comunicado de la Fuerza Aérea Argentina Tras el hecho, la Fuerza Aérea Argentina difundió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento de un suboficial subalterno que prestaba servicios en la Base Aérea Militar Morón. “Inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes y la institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes”, señaló la institución, que también manifestó su disposición a colaborar con la investigación para determinar las circunstancias del caso. Por último, la Fuerza Aérea expresó su “profundo pesar” por lo ocurrido y manifestó su acompañamiento a los seres queridos del suboficial.

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