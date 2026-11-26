AUSA realizará trabajos en ambas autopistas por obras de infraestructura. Habrá cierres nocturnos, reducción de carriles y desvíos entre el viernes y el domingo.

Cortes de tránsito: se implementarán restricciones en las autopistas Lugones y Dellepiane durante el fin de semana por obras.

El Gobierno de la Ciudad implementará cortes totales y reducciones de calzada en las autopistas Lugones y Dellepiane durante este fin de semana por el avance de distintas obras. Las restricciones comenzarán el viernes por la noche y se extenderán hasta la mañana del lunes, con desvíos y alternativas para quienes circulen por esas vías.

Los trabajos están a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) . En Lugones, las tareas se realizarán entre Udaondo y Ombúes para avanzar con la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel de la calle La Pampa , mientras que en Dellepiane se montará una nueva pasarela peatonal a la altura de Fonrouge y se demolerá otra estructura en desuso.

El primer cierre total de Lugones comenzará el viernes 27 de noviembre a las 23:30 y se extenderá hasta las 8 del sábado. La interrupción abarcará el tramo entre Udaondo y Ombúes. Como alternativa, los vehículos podrán circular por avenida Del Libertador y retomar Lugones-Illia en los accesos de Ombúes o Dorrego.

Durante el sábado 28 habrá restricciones parciales a la altura de Pampa. Entre las 8 y las 16 permanecerán cerrados los tres carriles derechos , mientras que los dos izquierdos estarán habilitados. De 16 a 23, la restricción alcanzará a dos carriles derechos y quedarán disponibles los otros tres.

A las 23 del sábado volverá a cerrarse Lugones entre Udaondo y Ombúes , hasta las 5 del domingo. Luego, la autopista quedará habilitada con reducción de calzada: desde las 5 y hasta las 22 permanecerán restringidos tres carriles derechos a la altura de Pampa.

Autopista Lugones: habrá cierres totales y parciales entre el viernes por la noche y el lunes por la mañana para la construcción de un paso bajo nivel.

El último cierre comenzará el domingo 29 a las 22 y se extenderá hasta las 5 del lunes. Durante ese período, la alternativa será nuevamente circular por Del Libertador y acceder a Lugones en Ombúes o Dorrego.

Desde el Gobierno porteño advirtieron que el enlace de General Paz con Lugones seguirá habilitado, aunque podría registrar demoras, especialmente durante los cortes a la altura de Udaondo. También señalaron que, durante los cierres totales, se interrumpirá la nueva rama del puente Labruna que conecta con Lugones, pero permanecerán habilitadas las demás conexiones hacia Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo.

Cómo serán los cortes en la autopista Dellepiane

En Dellepiane, las restricciones comenzarán el sábado 28 a las 7 y afectarán ambas manos de la autopista. Hasta las 20, estará cerrado el tramo comprendido entre el enlace con la AU 25 de Mayo y Piedra Buena.

En sentido a provincia, los vehículos que circulen por la AU 25 de Mayo serán desviados hacia la AU Perito Moreno, avenida General Paz y AU Riccheri. En sentido al centro, quienes lleguen desde General Paz y Riccheri deberán tomar la nueva colectora sur de Dellepiane y podrán reingresar a la autopista en Lacarra.

Autopista Dellepiane: se registrarán interrupciones en ambas manos el sábado y domingo para el montaje de una pasarela y demolición de una estructura.

A partir de las 20 del sábado y hasta las 7 del domingo, el corte se reducirá al tramo entre Escalada y Larrazábal. En sentido a provincia, los vehículos provenientes de la AU 25 de Mayo podrán continuar por Dellepiane hasta la salida de Escalada, donde serán desviados por colectora norte y podrán retomar la autopista en Larrazábal.

En sentido al centro, el tránsito podrá avanzar hasta Larrazábal y avenida Argentina, donde será desviado por colectora sur para reingresar en Escalada.