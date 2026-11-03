"Una carta para el Papa": cómo escribirle a León XIV y enviársela gratis por Correo Argentino + Agregar ámbito en









La iniciativa estará disponible en todas las sucursales postales del país hasta el viernes 13 de noviembre. Los interesados podrán acercar sus mensajes, postales o plegarias sin necesidad de pagar el despacho.

Correo Argentino habilitó el envío gratuito de cartas al papa León XIV. Gentileza Diario del Cuyo

Correo Argentino puso en marcha una iniciativa para que cualquier persona pueda hacerle llegar una carta, una postal o una oración al papa León XIV, en el marco de su visita a la Argentina. La propuesta, denominada "Una carta para León XIV", permite participar sin pagar el envío ni utilizar estampillas y está disponible en las sucursales postales de todo el país.

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La convocatoria estará abierta desde el 2 hasta el 13 de noviembre. Durante ese período, quienes quieran sumarse podrán acercar sus mensajes a cualquier oficina de Correo Argentino, sin importar en qué provincia se encuentren. El objetivo es reunir expresiones de bienvenida, saludos y oraciones de personas de distintos puntos del país para hacerlas llegar al Santo Padre.

Cómo preparar y enviar la carta al Papa Para participar, hay que colocar el mensaje dentro de un sobre y escribir como destinatario: Su Santidad el Papa León XIV, Casilla de Correo N.º 4224, C1041WBQ. Además, en la parte superior derecha del sobre debe figurar la leyenda "Mensaje a León XIV", que permitirá identificar la correspondencia como parte de esta campaña. No es necesario comprar estampillas ni abonar ningún importe por el despacho.

La iniciativa también contempla la participación de escuelas, parroquias, comunidades y otras organizaciones. En esos casos, podrán reunir los mensajes de sus integrantes y entregarlos juntos en una sucursal, acompañados por un listado con los nombres de quienes escribieron.

Una vez finalizado el período de recepción, Correo Argentino concentrará toda la correspondencia en su sede central operativa para organizar su traslado y posterior entrega a la Santa Sede.

"Una carta para el Papa": cómo escribirle a León XIV y enviársela gratis por Correo Argentino. La agenda del papa León XIV El Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y comenzará sus actividades oficiales en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día será recibido en el Aeroparque Jorge Newbery y luego se trasladará a Plaza San Martín, la Casa Rosada y el Palacio Libertad, donde mantendrá encuentros con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales y representantes de distintos sectores de la sociedad. El lunes 9 será una de las jornadas centrales: visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Para esa jornada también está previsto un recorrido de 2,3 kilómetros en papamóvil por la avenida del Libertador, para que los fieles puedan acercarse a saludarlo. Las actividades continuarán el martes 10 de noviembre en Córdoba, donde León XIV celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y luego regresará a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes. El miércoles 11, último día de su estadía, visitará la cárcel de Devoto y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora. Desde allí se dirigirá al aeropuerto de Ezeiza para partir rumbo a Perú y continuar su recorrido pastoral por América Latina.