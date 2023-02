Una influencer española criticó a la Argentina: "Son ignorantes"

En esa misma línea, detalló: "Si venís a Argentina no tenés que cambiar en sitios oficiales, porque te cambian 1 euro por 200 pesos, y en cambio en la calle te cambian 1 euro por 400 pesos".

Posteriormente, la influencer, quien se dedica a viajar por el mundo y ya ha visitado casi 50 países, criticó otros puntos del país: "Las carreteras aquí dan asco. No hay guardabarros, no hay luces y entre pueblo y pueblo pueden pasar 3 horas y no hay gasolineras. Ni siquiera hay cobertura en todo el país, si te pasa algo no puedes llamar a nadie ni puedes comunicarte".

"Por más que digan que esto es Argentina y es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. Esto es un país del tercer mundo, que no os engañen", continuó explayándose visiblemente enojada y mencionó que en su recorrido desde Bariloche hasta El Chaltén pinchó dos veces en el mismo día, algo que "nunca le había pasado en la vida".

Asimismo, reclamó que "en Argentina hay pasta" y justificó sus declaraciones argumentando que "el Mundial de Qatar estaba lleno de argentinos y no es barato un billete desde Argentina hasta Qatar".

"¿Vosotros queréis que venga el turismo a Argentina? Arreglad las carreteras, porque así no venimos más", lanzó luego y agregó: "Ahora entiendo perfectamente por qué España está lleno de argentinos, y ahora entiendo que todo el mundo se quiera pirar de aquí".

Tras sus fuertes críticas, Méndez concluyó irónicamente: "Dentro de nada va a haber nuevas elecciones, seguid votando al gobierno peronista, que esto es lo que queréis para vuestro país, un desarrollo de la hostia".