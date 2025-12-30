Una madre fue denunciada por robarse más de $7 millones de una fiesta de egresados

El hecho se suma a una serie de casos similares ocurridos durante las últimas semanas del año, cuando se dan este tipo de festejos. Los padres acusan la falta de una suma de más de $7 millones.

Un nuevo caso de estafa golpeó a un grupo de egresados, esta vez, de la comunidad de la Escuela Nº 735 de Esquel. Allí, una madre fue denunciada penalmente por la presunta apropiación del dinero reunido durante todo el año para financiar la fiesta de egresados de uno de los cursos del secundario. La cifra faltante ronda entre $7 y $9 millones.

El caso salió a la luz cuando varias familias advirtieron que distintos servicios contratados no estaban pagos, pese a que la mujer encargada de administrar los fondos había asegurado que las obligaciones estaban saldadas. El episodio se conoce en un contexto marcado por otros hechos similares registrados recientemente en distintos puntos del país.

La organización del festejo había comenzado entre marzo y abril, cuando una de las madres del curso se ofreció para centralizar la recaudación, según relató Lorena, una de las madres del colegio. Durante meses, los estudiantes y sus familias llevaron adelante diversas actividades bajo un sistema de puntos: los chicos trabajaban en los eventos y, una vez descontados los costos del baile, el dinero excedente debía repartirse entre ellos para otros objetivos, como un eventual viaje de egresados.

La primer señal de alarma surgió tan solo una semana antes de la fecha prevista para la fiesta. “Me entero por una de las personas a las que le habíamos contratado el servicio que el sonido no estaba pago porque el baile se suspendía”, contó Lorena en declaraciones televisivas con TN.

Ante la falta de respuestas de la principal encargada, las organizadoras se contactaron directamente con los proveedores. El responsable del sonido - uno de los tantos servicios contratados - confirmó que no había recibido ni seña ni pago. Lo mismo ocurrió con la decoradora y el DJ. Por otro lado, tampoco estaban disponibles los fondos disponibles para bebidas, flete ni personal de barra.

Cuando finalmente lograron hablar con la mujer denunciada, la explicación fue escueta: “no sabía qué había pasado”. Según fue reconstruido, lo único que estaba efectivamente abonado era el salón. . “No había nada”, resumió la madre.

El faltante no se limitaba a lo recaudado en los eventos. Además, varias familias habían aportado cuotas mensuales porque sus hijos no podían participar en las actividades de recaudación. En noviembre, incluso, algunos alumnos pidieron a sus padres una cuota adicional para afrontar supuestos gastos pendientes de decoración. Ese dinero tampoco apareció.

De acuerdo con el testimonio de Lorena, del total reunido solo se logró recuperar cerca de $2 millones. El resto debió cubrirse con la venta de entradas para poder concretar el baile. El medio regional ABC Diario informó que el monto faltante total rondaría entre $7 y $9 millones y que los padres presentaron una denuncia penal ante la Justicia de Chubut.

El impacto emocional del episodio quedó en evidencia después del evento, cuando se repartió el escaso remanente de dinero. “Muchos se pusieron muy mal porque contaban con ese dinero para hacer un viaje a Bariloche”, relató Lorena. Según explicó, los alumnos habían trabajado durante meses con ese objetivo y la frustración fue inevitable al comprobar que gran parte de los fondos no estaba disponible.

Tras la celebración de los egresados, el caso se hizo público y avanzó por la vía judicial. La denuncia penal fue presentada inicialmente por tres madres, a las que luego se sumaron el resto de las familias junto con sus hijos mayores de 18 años.