Denunciaron a una empresa de eventos por dejar sin  fiesta de egresados a seis colegios

Junto a sus padres, los alumnos denunciaron que llegaron al salón del festejo y no había nada preparado. También trascendió que la empresa organizadora ya se manejó así en anteriores ocasiones.

Sucedió en Mendoza capital y las denunciantes son seis escuelas. El Sol

Familias de seis colegios secundarios de Mendoza denunciaron estafas en el festejo de egresados de sus hijos. Los adultos detallaron que, al presentarse al lugar con los jóvenes, el salón no estaba dispuesto para la celebración y trascendió que este comportamiento ya se registró en anteriores ocasiones.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF), se encuentra investigando la serie de denuncias respecto a posibles estafas por la venta de cenas de egresados, detalló NA.

Se trata de la empresa OK Eventos, cuyo dueño, Mauricio Morales, además fue señalado por los padres por no responder llamadas ni mensajes. En paralelo, aseguraron que esto ya pasó anteriormente en fiestas de 15 y casamientos.

Las familias denunciaron pagos de entre $70.000 y $83.000 por alumno, a lo que se sumaron gastos personales que elevaron la inversión total, detalló El Editor Mendoza. Tras la viralización de los casos, proveedores y otros clientes aseguraron haber atravesado situaciones similares en casamientos y fiestas de 15.

"Nosotros compartíamos la fiesta con una escuela de Beltrán y cuando llegamos al salón el dueño nos dice que no había nada reservado, que nos podía abrir pero solo la mitad, ya que Morales había pagado la mitad del presupuesto", relató una de las madres.

