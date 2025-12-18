Vacaciones 2026: el trámite obligatorio que tenés que tener al día para poder circular con el auto + Seguir en









Conocé los requisitos necesarios para poder transitar con un vehículo de forma segura en esta temporada de vacaciones 2026.

Los controles se intensifican cuando comienza la temporada de alto flujo de turismo.

Se acerca la época de vacaciones y, con ella, llegan los viajes familiares, con amigos o en pareja en el auto. Si bien es una época de relajación y disfrute, hay que tener en cuenta que los controles en las rutas se intensifican cuando el flujo de viajeros aumenta.

Para evitar sanciones, multas y demoras, es crucial tener toda la documentación y los papeles necesarios, tanto del vehículo como del conductor, para presentar en caso de encontrarse con un control. Conocé acá de qué se trata:

Página de la VTV Todos los documentos necesarios para salir a la ruta Para presentar la documentación necesaria, es requerimiento que todo se encuentre en carácter vigente. Además, es importante que los datos del conductor y del vehículo coincidan, y, en caso de ser dos conductores, que cuenten con la documentación actualizada de ambos. Estos son los documentos básicos que se suelen requerir en caso de un control vehicular:

Documento Nacional de Identidad.

Revisión Técnica Vehicular (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Licencia nacional de conducir.

Comprobante de póliza de seguro vigente.

Cédula de identificación del vehículo.

Placas de identificación de dominio. Cómo tramitar la VTV antes de las vacaciones Antes de solicitar un turno para realizar la VTV, es importante que tengas en cuenta que debes presentar tu DNI, licencia, seguro, cédula verde/azul, y a tu vehículo en condiciones óptimas, con su matafuegos, balizas, botiquín, y cinturones. Luego, para obtener una cita, estos son los pasos a seguir:

Accedé a la web oficial: buscá el sitio de VTV de tu provincia (ej. Buenos Aires, PBA).

Cargá los datos: ingresá los datos del vehículo y tus datos de contacto.

Elegí Planta, Fecha y Hora: seleccioná una planta habilitada y un turno disponible.

Pagá el turno: realizá el pago online o presencial según la opción que elijas.

Recibí la confirmación: te llegará un mail con el código de reserva y la información.