Tomar mate al volante puede costar hasta $500.000 en una provincia: qué establece la Ley de Tránsito

Aunque no existe una prohibición explícita a nivel nacional, en una provincia de Cuyo tomar mate al volante puede derivar en sanciones severas. La clave está en la legislación provincial y en el concepto de “dominio efectivo” del vehículo.

La distracción al volante es considerada una falta gravísima y puede costar hasta medio millón de pesos.

En los últimos días comenzó a circular con fuerza una advertencia que encendió alarmas entre turistas y conductores: en algunas provincias, tomar mate mientras se maneja puede derivar en multas de medio millón de pesos. Aunque el foco inicial estuvo puesto en una supuesta prohibición general, lo cierto es que el punto central está en legislaciones provinciales.

Según la última actualización de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, vigente desde marzo de 2025. El texto refuerza la obligación de que, en la conducción convencional, el automovilista mantenga ambas manos sobre el volante, salvo situaciones excepcionales como el cambio de marchas. La norma, además, incorpora referencias a los sistemas modernos de asistencia a la conducción, aunque en Argentina solo están habilitados niveles básicos de automatización, donde el conductor sigue siendo plenamente responsable.

Si bien la ley nacional no menciona de manera explícita el consumo de mate u otras bebidas, deja margen a interpretaciones vinculadas a la distracción al volante. Y es allí donde las provincias tienen la última palabra.

Qué pasa en el caso de Mendoza Mendoza no adhirió de manera integral a la última actualización de la Ley Nacional de Tránsito. Desde 2018, la provincia cuenta con su propia normativa, que establece un principio clave: el conductor debe tener en todo momento el "dominio efectivo" del vehículo.

Se deben mantener ambas manos en el volante, salvo para cambiar de marcha o ante situaciones de fuerza mayor. Bajo ese criterio, cualquier conducta que implique distracción —incluido tomar mate— puede ser considerada una infracción grave.

Así lo confirmó Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza, quien explicó que el problema no es el mate en sí, sino la distracción que genera. “Es comparable a tomar agua, café o manipular cualquier objeto mientras se conduce”, señaló. En esos casos, la sanción es severa. La infracción está tipificada como falta grave y se castiga con 1.000 Unidades Fijas (UF). Con el valor actual de la UF de Mendoza de $500, la multa asciende a $500.000. Desde el gobierno provincial aclararon que estas infracciones solo pueden ser constatadas por agentes de tránsito de manera presencial, ya que no existen cámaras habilitadas para detectar este tipo de conductas. Además, reconocieron que aún falta reglamentar cómo se integrarán las nuevas tecnologías de asistencia a la conducción dentro del marco legal vigente.