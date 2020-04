Vacunarse contra la gripe en plena pandemia, una odisea

“El Ministerio se encarga de la distribución de las dosis, a las provincias, a los municipios y a los entes privados. Ya fueron enviadas a todos los sectores y no tenemos todavía reclamos de faltantes. Cada provincia establece su propio sistema de turnos y la forma en que la aplicará a la población”, explicó un vocero de la cartera sanitaria.

Muchos de los afiliados a PAMI denuncian que al llegar el día que les corresponde –según la terminación de su documento- ya no hay dosis. “Fui el día que me correspondía a la farmacia más cercana de mi barrio, como me indicaba PAMI y ya no había dosis, ahora estoy esperando el segundo llamado. Sino tendré que ir a los centros de vacunación que otorga el Gobierno de la Ciudad”, explicó una vecina de Parque Patricios, mayor de 65 años.

Desde el PAMI aseguraron que mañana llegarán nuevos lotes para los sitios en donde se pudo haber terminado. Además recordaron que la campaña de vacunación es de abril a junio, por lo que le pidieron a los jubilados paciencia para recibir la dosis, algo que para muchos es difícil en plena pandemia. ”Por supuesto que es importante para prevenir las infecciones del invierno, pero la antigripal no previene del Covid-19”, explicaron fuentes de PAMI.

En la mayoría de los centros privados de la Capital no se necesita turno, lo que genera largas filas y acumulación de gente en las salas de espera. En una de las clínicas más importantes, ubicada en el barrio de Once, hoy anunciaban dos horas de espera para vacunar a los grupos de riesgo. Mientras que en otro importante centro de vacunación cambiaron los horarios para aplicar las dosis, pero no se informa a través de la línea telefónica. “Al llamar al teléfono te comunicas con el 0-800 y no te pueden brindar la información precisa de cada sede porque no la tienen”, explicaba la agente de seguridad en la puerta del establecimiento ante el reclamo de los pacientes.

Lo que queda claro es que, en plena pandemia de coronavirus, vacunarse es tan complicado como adquirir alcohol en gel, un barbijo o lavandina, tres elementos claves para evitar la propagación del virus. “No tenemos previsto comprar más dosis porque está garantizado para toda la población que lo necesita”, remarcaron desde el Ministerio de Salud nacional. Lo cierto es que adquirirlas puede ser una verdadera odisea.

La pregunta surge sola, ¿si las dosis están por que no llegan a los pacientes que las necesitan?. “Es responsabilidad de cada Municipio, nosotros nos encargamos de garantizar el stock”, concluyeron desde la cartera de sanitaria.

Pero los problemas se repiten en cada centro de salud. “Se cayó el sistema, le pedimos a toda la gente que se vaya porque no los podíamos ingresar a la base de datos y que vuelvan otro día. Hay mucha acumulación de gente y menos personal, estamos desbordados”, explicó una enfermera que aplicaba las vacunas para los más pequeños. “Hay que tener paciencia, hacemos lo mejor que podemos en este escenario”, se justificó.