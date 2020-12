Vacaciones: los argentinos se animan a viajar al exterior y El Caribe lidera ventas

En las últimas dos semanas se vio un boom de ventas a estos destinos y el factor fundamental fue que el gobierno aseguró que quien regrese del exterior no debe hacer una cuarentena. “A partir de ese anuncio las ventas se potenciaron. Es un destino ideal por sus playas en verano y porque hay que tener en cuenta que no tenemos muchos otros para ofrecer ya que los cruceros no están funcionando, Europa está cerrada, al igual que el Sudeste Asiático”, describió Cecilia Vignolo Gerente de ventas de Biblos Travel.