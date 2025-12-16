EEUU hundió tres embarcaciones narco en el Océano Pacífico y hay ocho muertos + Seguir en









El accionar forma parte del operativo militar que desarrolla el país norteamericano en el mar caribeño. El ataque fue orden del secretario de Defensa estadounidense.

El Ejército de Estados Unidos ejecutó el lunes un operativo militar en aguas internacionales del Pacífico oriental, donde atacó y destruyó tres embarcaciones sospechadas de estar vinculadas al narcotráfico, lo que provocó la muerte de ocho personas que viajaban a bordo, según informó el Comando Sur.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la inteligencia estadounidense sostuvo que las embarcaciones eran operadas por organizaciones terroristas designadas y que “se dedicaban al narcotráfico”, utilizando rutas habituales del tráfico ilegal de drogas en esa región marítima.

De acuerdo con la información, el operativo se realizó bajo instrucciones directas del secretario de Defensa estadounidense norteamericano, Pete Hegseth, y concluyó con la muerte de “ocho narcoterroristas masculinos”.

ataque eeuu El ataque forma parte de los operativos militares que viene desarrollando EEUU en el mar. Archivo El detalle de las víctimas El Comando Sur precisó el resultado del ataque y desglosó el número de fallecidos por embarcación: “Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”, indicó el organismo militar.

Según datos difundidos por la agencia Xinhua, desde comienzos de septiembre el Pentágono hundió más de 25 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental, con un saldo de al menos 95 personas muertas en esos operativos.

La advertencia de Donald Trump En paralelo a estos ataques marítimos, el presidente Donald Trump afirmó en reiteradas oportunidades que el Ejército estadounidense lanzaría “muy pronto” operativos terrestres contra los narcotraficantes en la región del Caribe. Esas declaraciones profundizaron la tensión diplomática con Venezuela y marcaron una nueva fase en la estrategia de seguridad impulsada desde Washington.