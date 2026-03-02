SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
2 de marzo 2026 - 08:01

Video: el momento del reencuentro entre Nahuel Gallo con su hijo Victor y su familia

El gendarme arribó a Argentina este lunes por la mañana a Ezeiza, donde fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez y su pequeño de 3 años. En el lugar también estuvieron presentes la senadora Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Nahuel Gallo abrazó a su hijo Víctor apenas descendió del avión en Ezeiza.

Nahuel Gallo abrazó a su hijo Víctor apenas descendió del avión en Ezeiza.

El arribo se produjo a las 4:45 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde Gallo descendió de un avión privado vinculado a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y utilizado habitualmente por Claudio “Chiqui” Tapia. Vestido con su uniforme de cabo, caminó hacia el sector donde lo esperaban sus seres queridos, en medio de un operativo de seguridad.

Informate más

Así fue el reencuentro entre Nahuel Gallo con su hijo Víctor y su familia

En la pista lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de apenas tres años, quienes se fundieron en un abrazo cargado de emoción. El momento, registrado en video, fue el cierre de una etapa que se prolongó durante casi quince meses de incertidumbre para toda la familia.

Nahuel Gallo

El arribo se produjo a las 4:45 en un vuelo privado.

El primer abrazo fue con el niño en medio del operativo de seguridad dispuesto para el arribo. La escena mostró el alivio y la alegría después de más de un año separados, mientras el gendarme descendía del avión para reencontrarse con sus seres más queridos.

Quiénes acompañaron el arribo en Ezeiza

Además de su familia, estuvieron presentes autoridades nacionales que acompañaron el momento: la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich; y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios, quienes llegaron al aeropuerto para recibir al efectivo tras su liberación.

La escena del reencuentro se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se pudo ver a Víctor corriendo hacia su padre y fundiéndose en un abrazo emotivo, mientras la familia toda compartía la dicha de tenerlo de vuelta en casa.

nahuel gallo (1)
El abrazo entre padre e hijo se convirti&oacute; en el s&iacute;mbolo del regreso.

El abrazo entre padre e hijo se convirtió en el símbolo del regreso.

El contexto de su detención y liberación

Gallo estuvo detenido desde diciembre de 2024 en la prisión de El Rodeo 1 en Caracas, en una situación que generó preocupación tanto a nivel familiar como diplomático. Su pareja confirmó días antes de su liberación que, tras largos meses sin comunicación, finalmente pudo hablar con él por teléfono, un indicio clave de que su regreso al país era inminente.

La salida de Gallo fue gestionada en un proceso que incluyó la aprobación de una ley de amnistía en Venezuela y la participación de diversos actores, entre ellos la AFA y sus contrapartes venezolanas, lo que facilitó su traslado de regreso a Argentina.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias