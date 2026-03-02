Video: el momento del reencuentro entre Nahuel Gallo con su hijo Victor y su familia + Seguir en









El gendarme arribó a Argentina este lunes por la mañana a Ezeiza, donde fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez y su pequeño de 3 años. En el lugar también estuvieron presentes la senadora Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Nahuel Gallo abrazó a su hijo Víctor apenas descendió del avión en Ezeiza.

El gendarme argentino Nahuel Gallo abrazó a su hijo Víctor en la pista de Ezeiza esta madrugada tras regresar a la Argentina luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela. La escena, marcada por la emoción, selló el final de un extenso período de angustia para su familia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El arribo se produjo a las 4:45 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde Gallo descendió de un avión privado vinculado a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y utilizado habitualmente por Claudio “Chiqui” Tapia. Vestido con su uniforme de cabo, caminó hacia el sector donde lo esperaban sus seres queridos, en medio de un operativo de seguridad.

Así fue el reencuentro entre Nahuel Gallo con su hijo Víctor y su familia En la pista lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de apenas tres años, quienes se fundieron en un abrazo cargado de emoción. El momento, registrado en video, fue el cierre de una etapa que se prolongó durante casi quince meses de incertidumbre para toda la familia.

Nahuel Gallo El arribo se produjo a las 4:45 en un vuelo privado. X: @EliTrotta El primer abrazo fue con el niño en medio del operativo de seguridad dispuesto para el arribo. La escena mostró el alivio y la alegría después de más de un año separados, mientras el gendarme descendía del avión para reencontrarse con sus seres más queridos.

Quiénes acompañaron el arribo en Ezeiza Además de su familia, estuvieron presentes autoridades nacionales que acompañaron el momento: la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich; y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios, quienes llegaron al aeropuerto para recibir al efectivo tras su liberación.

La escena del reencuentro se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se pudo ver a Víctor corriendo hacia su padre y fundiéndose en un abrazo emotivo, mientras la familia toda compartía la dicha de tenerlo de vuelta en casa. nahuel gallo (1) El abrazo entre padre e hijo se convirtió en el símbolo del regreso. X: @Gianferreyra_ El contexto de su detención y liberación Gallo estuvo detenido desde diciembre de 2024 en la prisión de El Rodeo 1 en Caracas, en una situación que generó preocupación tanto a nivel familiar como diplomático. Su pareja confirmó días antes de su liberación que, tras largos meses sin comunicación, finalmente pudo hablar con él por teléfono, un indicio clave de que su regreso al país era inminente. La salida de Gallo fue gestionada en un proceso que incluyó la aprobación de una ley de amnistía en Venezuela y la participación de diversos actores, entre ellos la AFA y sus contrapartes venezolanas, lo que facilitó su traslado de regreso a Argentina.

Temas Gendarmería

Venezuela