2 de marzo 2026 - 09:30

ANSES oficializó el aumento a las jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo 2026

El organismo confirmó la suba y el bono extra, con nuevos valores para cada prestación del sistema previsional en el tercer mes del año.

ANSES se prepara para el pago de las prestaciones de marzo 2026.

El aumento se basa en el esquema de movilidad vigente, que ajusta los montos de forma mensual según la variación de precios. Además, se sigue otorgando el refuerzo económico, para quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema.

anses

ANSES aumenta las prestaciones en marzo 2026

El organismo previsional aplicará en marzo una actualización del 2,88% en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares.

Con este incremento, el haber mínimo se ubica en $369.600,88. A ese monto se le suma un bono de $70.000, lo que mejora el ingreso total a $439.600,88 para quienes cobran la mínima. Aquellas personas cuyos haberes no superen ese tope recibirán un adicional proporcional hasta alcanzar esa cifra.

El resto de las prestaciones se organizan así:

  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $295.680,70 y con el refuerzo llega a $365.680,70.

  • Las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez pasan a $258.720,62 y llegan a $328.720,62 con el bono.

  • La pensión para madres de siete hijos llegan a $439.600,88 con el extra incluido.

  • La Asignación Universal por Hijo queda en $132.814 por cada menor.

  • La AUH por discapacidad llega a los $432.461.

  • La Asignación Familiar por Hijo llega a los $66.414 para el primer rango de ingresos y la correspondiente por discapacidad a $216.240.

El esquema de movilidad actual se basa en el Decreto 274/24, que establece ajustes mensuales según el Índice de Precios al Consumidor de dos meses previos.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo

  • DNI terminado en 5: 18 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro en marzo

  • DNI finalizados en 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI finalizados en 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI finalizados en 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI finalizados en 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI finalizados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de marzo

  • DNI terminados en 1: 11 de marzo

  • DNI terminados en 2: 12 de marzo

  • DNI terminados en 3: 13 de marzo

  • DNI terminados en 4: 16 de marzo

  • DNI terminados en 5: 17 de marzo

  • DNI terminados en 6: 18 de marzo

  • DNI terminados en 7: 19 de marzo

  • DNI terminados en 8: 20 de marzo

  • DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Cada beneficiario puede consultar su fecha y medio de cobro a través de la plataforma oficial con CUIL y clave personal.

