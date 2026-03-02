ANSES oficializó el aumento a las jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo 2026 + Seguir en









El organismo confirmó la suba y el bono extra, con nuevos valores para cada prestación del sistema previsional en el tercer mes del año.

ANSES se prepara para el pago de las prestaciones de marzo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos importes, que se depositarán en las cuentas de miles de beneficiarios durante el tercer mes del año. La actualización alcanza a distintos grupos del sistema de seguridad social.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El aumento se basa en el esquema de movilidad vigente, que ajusta los montos de forma mensual según la variación de precios. Además, se sigue otorgando el refuerzo económico, para quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema.

anses ANSES aumenta las prestaciones en marzo 2026 El organismo previsional aplicará en marzo una actualización del 2,88% en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares.

Con este incremento, el haber mínimo se ubica en $369.600,88. A ese monto se le suma un bono de $70.000, lo que mejora el ingreso total a $439.600,88 para quienes cobran la mínima. Aquellas personas cuyos haberes no superen ese tope recibirán un adicional proporcional hasta alcanzar esa cifra.

El resto de las prestaciones se organizan así:

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $295.680,70 y con el refuerzo llega a $365.680,70 .

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez pasan a $258.720,62 y llegan a $328.720,62 con el bono.

La pensión para madres de siete hijos llegan a $439.600,88 con el extra incluido.

La Asignación Universal por Hijo queda en $132.814 por cada menor.

La AUH por discapacidad llega a los $432.461.

La Asignación Familiar por Hijo llega a los $66.414 para el primer rango de ingresos y la correspondiente por discapacidad a $216.240. El esquema de movilidad actual se basa en el Decreto 274/24, que establece ajustes mensuales según el Índice de Precios al Consumidor de dos meses previos. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 El cronograma se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Jubilados que cobran la mínima DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 18 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo Jubilados con haberes superiores al mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 24 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo Pensiones No Contributivas: fechas de cobro en marzo DNI finalizados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI finalizados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI finalizados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI finalizados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI finalizados en 8 y 9: 13 de marzo Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 25 de marzo Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo Cada beneficiario puede consultar su fecha y medio de cobro a través de la plataforma oficial con CUIL y clave personal.

Temas ANSES