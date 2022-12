En Argentina, un 17% de personas con VIH no conoce su diagnóstico

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, organizaciones y comunidades buscan concientizar acerca del VIH y todas las personas afectadas por el virus en Argentina, ya que en muchos casos la enfermedad puede no presentar síntomas evidentes. En este contexto, la única manera de saber si alguien la contrajo es a través de un test.

VIH: Cómo se transmite

La transmisión de la enfermedad puede tener su origen, principalmente, en cualquier tipo de relación sexual sin preservativo, así como también al compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, piercings, o a través del parto o la lactancia en caso de que la persona embarazada está infectada por el virus de VIH y no se llevan a cabo los cuidados necesarios.

Las organizaciones que buscan concientizar sobre la enfermedad afirman que es importante saber que una persona no transmite VIH si presenta una carga viral no detectable y lleva a cabo un tratamiento antirretroviral adecuado, el cual evita que el virus se replique y, como consecuencia, disminuye el número de copias virales en sangre hasta niveles que no pueden ser detectados por análisis convencionales.

De esta forma, los tratamientos permiten controlar de forma efectiva la infección y mejorar la expectativa de vida de las personas que transitan la enfermedad.

Indetectable = Intransmisible (I=I): ¿Qué significa?

Cuando una persona con VIH tiene una correcta adherencia al tratamiento antirretroviral y toma la medicación todos los días, evita la replicación del virus y disminuye su carga viral en sangre hasta ser indetectable por medio de los análisis convencionales. En este sentido, Hernán Seoane, subsecretario de Salud de Cruz Roja Argentina explicó que “esto no significa haber eliminado el virus” y detalló: “Si durante al menos seis meses, la persona mantiene una carga viral indetectable, no existe posibilidad de transmisión del virus por vía sexual”.

Es importante remarcar que, con la información científica disponible actualmente, la indetectabilidad viral en sangre no permite extrapolar la intransmisibilidad a la vía perinatal (durante el embarazo, parto o lactancia) o a la vía sanguínea por el uso de jeringas u otros materiales cortopunzantes no seguros.