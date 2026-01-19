A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, sus padres encabezaron una misa y renovaron el pedido de memoria

Graciela Sosa y Silvino Báez recordaron a su hijo en una parroquia de Recoleta, en un emotivo acto a seis años del asesinato en Villa Gesell.

Graciela Sosa y Silvino Báez encabezaron este sábado una misa en la parroquia Santísimo Redentor , en el barrio porteño de Recoleta , al cumplirse seis años del asesinato de su hijo Fernando Báez Sosa , ocurrido a la salida de un boliche en Villa Gesell , en un acto cargado de emoción, memoria y acompañamiento ciudadano.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y vecinos que se acercaron para acompañar a los padres del joven en un nuevo aniversario del crimen que conmocionó al país. También participaron jóvenes de la misma edad que hoy tendría Fernando, quienes llevaron carteles con su rostro y mensajes de recuerdo , en una postal atravesada por el silencio y la oración.

La parroquia se vio colmada de personas que participaron de la celebración religiosa en un clima de profundo recogimiento. Durante la misa, los asistentes acompañaron a la familia Báez Sosa con gestos de afecto y respeto , reflejando que el caso sigue presente en la memoria colectiva a seis años del hecho.

Al finalizar la ceremonia, los presentes se trasladaron a las escalinatas de la iglesia, donde realizaron un minuto de silencio. Allí se encendieron velas y se colocaron flores blancas en homenaje a Fernando. En ese momento, Graciela Sosa tomó la palabra y, visiblemente conmovida, recordó a su hijo con una frase que volvió a resonar entre los asistentes: “Fernando era un chico con sueños y nos lo arrebataron. Solo pedimos que no lo olviden”.

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 tras ser atacado brutalmente por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell. Por el crimen fueron condenados Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi.

Luego de la golpiza, los agresores se retiraron del lugar y algunos de ellos fueron a comer a una cadena de comidas rápidas. A las 4:55 de la madrugada, uno de los integrantes del grupo envió un mensaje que quedó registrado en un chat de WhatsApp: “Estoy cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”. Pese a intentar seguir como si nada hubiera ocurrido, al día siguiente quedaron detenidos y se inició el proceso judicial.

Según determinó la autopsia, Fernando Báez Sosa falleció de “forma traumática por un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intercraneana intraparenquimatosa sin fractura ósea”. Los peritajes confirmaron que no pudo defenderse y que uno de los golpes lo dejó inconsciente, segundos antes de que se produjera el desenlace fatal.

A seis años del crimen, el recuerdo de Fernando sigue vigente en actos como el de este sábado, donde el pedido de justicia y memoria volvió a unir a una multitud en torno a una familia que transformó el dolor en una lucha colectiva para que el caso no sea olvidado.

Uno a uno, las condenas a los rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Tras años de expectativas, cambios en las estrategias defensivas y la persistente lucha de la familia de Fernando Báez Sosa, el 6 de febrero de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores dictó sentencia contra los ocho acusados por el crimen ocurrido en Villa Gesell. Las condenas fueron ratificadas en mayo de 2024 mediante un extenso fallo judicial que modificó la calificación legal, aunque mantuvo sin cambios las penas impuestas.

A seis años del asesinato que conmocionó al país, el fallo dejó firmes las siguientes responsabilidades penales:

Máximo Thomsen: prisión perpetua, como coautor del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

prisión perpetua, como coautor del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Matías Benicelli: prisión perpetua, coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

prisión perpetua, coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Ciro Pertossi: prisión perpetua, coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

prisión perpetua, coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Enzo Comelli: prisión perpetua, coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

prisión perpetua, coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Luciano Pertossi: prisión perpetua, coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

prisión perpetua, coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Ayrton Viollaz: 15 años de prisión, como partícipe secundario del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

15 años de prisión, como partícipe secundario del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Lucas Pertossi: 15 años de prisión, partícipe secundario del mismo delito.

15 años de prisión, partícipe secundario del mismo delito. Blas Cinalli: 15 años de prisión, partícipe secundario de homicidio agravado.

En la actualidad, los condenados ya no permanecen en condiciones de aislamiento como al inicio de su detención en la alcaldía de Melchor Romero, donde estuvieron alojados durante varios años. Hoy comparten espacios con otros internos, tienen salidas al patio durante cuatro horas diarias y reciben visitas familiares los días jueves.

En el plano judicial, durante 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó dos recursos presentados por las defensas de Máximo Thomsen y Matías Benicelli. Sin embargo, las condenas aún no adquirieron firmeza definitiva, ya que permanece pendiente la resolución de un recurso ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.