Otro episodio grave con cuatriciclos en playas bonaerenses: una mujer en grave estado

Un nuevo episodio volvió a encender las alarmas en la Costa Atlántica. Dos mujeres que circulaban en un cuatriciclo resultaron lesionadas en Villa Gesell, una de ellas con traumatismos de gravedad. Además, hubo dos vuelcos con UTVs en Pinamar.

La mujer más complicada presenta traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y una lesión en la columna con compromiso lumbar.

Un nuevo accidente protagonizado por un cuatriciclo se registró en las últimas horas en Villa Gesell y dejó como saldo dos mujeres heridas, una de ellas con lesiones severas. El hecho ocurrió en la zona del Camping Pucará y volvió a poner el foco en los riesgos asociados al uso de estos vehículos en áreas turísticas.

Según informó la Secretaría de Salud del municipio, las víctimas —de 27 y 31 años— se desplazaban juntas en el mismo rodado y sufrieron un vuelco. Tras el impacto, una ambulancia municipal acudió de inmediato al lugar con personal médico y de enfermería.

Luego de recibir las primeras atenciones, ambas mujeres fueron trasladadas a un centro de salud de Mar de Ajó. La paciente de mayor edad presentó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y una lesión en la columna con compromiso lumbar, además de falta de sensibilidad en los miembros inferiores al momento de la evaluación inicial. La acompañante, en tanto, sufrió politraumatismos de menor consideración.

Desde el área sanitaria local precisaron que las dos se encontraban hemodinámicamente estables y que no fue necesario recurrir a intubación ni asistencia respiratoria. En Mar de Ajó se realizaron estudios tomográficos para precisar los diagnósticos y definir los pasos a seguir.

Como resultado de esos estudios, se resolvió derivar a la mujer de 31 años a un establecimiento de mayor complejidad debido al compromiso en la zona lumbar. Las autoridades municipales indicaron que continuarán siguiendo la evolución de ambas pacientes y reiteraron la importancia de extremar las medidas de seguridad en el uso de cuatriciclos.

Más incidentes con UTVs en Pinamar

En la zona de La Frontera, en Pinamar, se registraron en las últimas horas al menos dos incidentes con vehículos todoterreno que volvieron a generar preocupación entre las autoridades y los equipos de emergencia desplegados en el área.

El primero de los hechos involucró a un UTV que volcó mientras circulaba por la playa. Si bien el impacto generó alarma, no se reportaron personas lesionadas y la situación fue rápidamente controlada.

Poco después, en el mismo sector, se produjo un segundo vuelco, esta vez con dos jóvenes a bordo. Ambos resultaron heridos y quedaron tendidos sobre la arena, por lo que debieron ser asistidos por personal de seguridad en playa y por profesionales del Sistema Integrado de Emergencias en Salud (SIES) de la provincia de Buenos Aires. Una ambulancia 4x4 arribó al lugar para brindar la atención inicial. Según se informó, el vehículo involucrado era prestado, el siniestro no tuvo intervención de terceros y, una vez finalizado el operativo, el propietario del UTV se presentó para retirar la unidad.

El accidente de Bastián en Pinamar y la imputación del padre

El nuevo accidente con cuatriciclos registrado en Villa Gesell se produce a pocos días del caso de Bastián, el nene de 8 años que resultó gravemente herido en un siniestro ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, y que reavivó el debate sobre el uso de este tipo de vehículos en áreas turísticas.

En ese episodio, la Justicia imputó al padre del menor por el delito de lesiones culposas, al considerar que conducía el vehículo todo terreno involucrado en el hecho, mientras llevaba al niño en su falda sin cinturón de seguridad. La causa avanzó tras las primeras pericias y testimonios, mientras el niño continuaba internado y sometido a intervenciones médicas de alta complejidad.

La reiteración de accidentes en plena temporada de verano volvió a poner bajo la lupa los controles, las responsabilidades de los conductores y las condiciones de circulación de cuatriciclos y UTV en la Costa Atlántica, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de turistas y residentes.