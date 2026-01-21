Un sismo de magnitud 4.4° sacudió varias ciudades de Córdoba + Seguir en









De acuerdo al informe oficial, el evento ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros y el epicentro se ubicó a 21 kilómetros al oeste de Deán Funes, 78 al norte de La Falda y 83 kilómetros al este de Serrezuela.

Un sismo de 4.4 puntos de magnitud sacudió a varias ciudades de Córdoba.

Un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter sacudió a varias ciudades de la provincia de Córdoba, según indicó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo al informe oficial, el evento ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros y el epicentro se ubicó a 21 kilómetros al oeste de Deán Funes, 78 al norte de La Falda y 83 kilómetros al este de Serrezuela. El temblor se percibió en edificios de la ciudad de Córdoba y en numerosas localidades del norte provincial. Algunos testigos describieron que el temblor estuvo acompañado de un sonido parecido a un trueno.

El área de impacto incluyó ciudades como Cruz del Eje (a 47 km del epicentro), donde la intensidad fue media; Jesús María (a 74 km), La Falda (a 76 km) y Río Ceballos (a 85 km). En Córdoba capital (a 114 km), el sismo se sintió un poco menos, al igual que en Cosquín y Alta Gracia; y muy débilmente en San Carlos Minas.

sismo-cordoba De acuerdo al informe oficial, el evento ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros y el epicentro se ubicó a 21 kilómetros al oeste de Deán Funes.

Tras la medición del Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM) se emitió un reporte en el que atribuyó al evento una magnitud levemente superior, de 4.9 grados. Aunque no hubo personas heridas ni daños materiales, la zona se mantiene bajo observación ante posibles réplicas.

Los dos sismos previos En la madrugada del martes se había producido otro sismo en la región pero de menor magnitud, con un movimiento de 2.6 grados y a una profundidad de 22 kilómetros. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al sur de La Falda y 37 kilómetros al noroeste de la capital. Por otro lado, el lunes a las 23:10 hubo otro de 2.6 localizado 22 kilómetros al norte de Alta Gracia y a 27 de la ciudad de Córdoba.

Temas Córdoba

terremoto

sismo