VTV 2026: el accesorio que puede hacer que rechacen tu auto durante la inspección

La normativa establece modificaciones que no están permitidas. Conocé qué revisan los inspectores y por qué algunos accesorios son motivo de desaprobación.

La Verificación Técnica Vehicular controla el estado general del vehículo y algunas modificaciones pueden impedir la aprobación del trámite.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) es un requisito obligatorio para circular por calles, rutas y autopistas en todo el país. Además de comprobar el estado mecánico del vehículo, la inspección también analiza distintos elementos de la carrocería y los accesorios exteriores para verificar que cumplan con las normas de seguridad vial.

Existe un detalle que suele pasar desapercibido para muchos conductores y que puede derivar en el rechazo de la inspección . Se trata de determinados accesorios o modificaciones instaladas en el guardabarros, paragolpes o la parte delantera del vehículo que sobresalen del contorno original sin contar con la homologación correspondiente.

Según el Manual de Procedimientos utilizado en la provincia de Buenos Aires, estos elementos constituyen un defecto grave y pueden impedir la aprobación de la VTV.

Durante la inspección, los verificadores revisan que los guardabarros estén completos, correctamente fijados y sin elementos que sobresalgan del perfil del vehículo.

La normativa establece que no pueden instalarse soportes, defensas, malacates, guinches u otros accesorios que excedan el contorno del auto si no fueron homologados. También se controla que no existan piezas con riesgo de desprendimiento o roturas que puedan afectar la seguridad vial.

En caso de detectar alguno de estos elementos, el vehículo puede recibir un resultado desfavorable y el propietario deberá retirarlos, antes de volver a presentarse a una nueva inspección. El objetivo de esta exigencia es evitar que accesorios metálicos o estructuras sobresalientes incrementen las consecuencias de un choque o provoquen lesiones adicionales, en caso de atropellos o colisiones.

Los paragolpes forman parte de los componentes más observados durante la VTV. La reglamentación exige que mantengan una ubicación compatible con el diseño original del fabricante y que no hayan sido modificados de forma que alteren su función de absorción de impactos.

En vehículos preparados para actividades recreativas o todoterreno suelen instalarse defensas reforzadas o estructuras metálicas adicionales. Si esas modificaciones no respetan los parámetros establecidos por la normativa vigente, también pueden ser consideradas motivo suficiente para desaprobar la inspección. Los inspectores verifican además que las piezas estén correctamente sujetas y que no existan bordes cortantes o elementos punzantes.

Aunque los accesorios exteriores suelen llamar la atención, la VTV contempla una revisión mucho más amplia del vehículo. Entre los sistemas que se controlan se encuentran:

frenos

dirección

suspensión

luces reglamentarias

estado de neumáticos

emisiones contaminantes

identificación del vehículo

cinturones de seguridad

limpiaparabrisas

bocina

Cada uno de estos componentes debe cumplir con los parámetros establecidos. Si alguno presenta fallas consideradas graves, la inspección también puede resultar rechazada.

El caso del parabrisas polarizado

Uno de los puntos que suele generar dudas entre los conductores es el uso de vidrios polarizados. La normativa diferencia el parabrisas del resto de los cristales. Mientras que el polarizado del parabrisas constituye un motivo de rechazo porque afecta la visibilidad del conductor, los vidrios laterales polarizados no siempre implican desaprobación, dependiendo de la jurisdicción y del grado de tonalidad permitido.

De hecho, la propia información oficial de la VTV bonaerense aclara que los vidrios polarizados, salvo en el parabrisas, no constituyen por sí solos una causa automática de rechazo, aunque pueden quedar observados durante la inspección.

Qué pasa si mi auto no aprueba la VTV

Cuando un auto recibe un resultado desfavorable, el titular debe solucionar las observaciones señaladas por los inspectores antes de volver a presentarse.

En la mayoría de las jurisdicciones existe un plazo determinado para realizar una nueva verificación, siempre que las reparaciones se efectúen dentro del período previsto por la reglamentación.

Si el conductor elimina los accesorios prohibidos, reemplaza las piezas defectuosas o corrige los desperfectos detectados, podrá volver a la planta verificadora para completar el trámite sin iniciar nuevamente todo el proceso, siempre que respete los tiempos establecidos.