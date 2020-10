Por el blue, volar a Córdoba cuesta u$s55, como una low cost europea

Ahora bien, quien desea hoy sacar un pasaje aéreo en la empresa de bandera, podrá hacerlo, aunque eso no implique que esa persona esté autorizada a viajar ni que la provincia decida recibir pasajeros de otros sitios del país. En la tarde Aerolíneas Argentinas ofrecía vuelos a todas las provincias del país, aunque algunas con días y horarios muy limitados. Ushuaia en Tierra del Fuego era de las pocas Ciudades a donde por el momento la empresa no ofrece tickets.

Solo para mencionar algunos ejemplos, quien desea volar a Córdoba la próxima semana podrá hacerlo por $7.300 saliendo el viernes 23 y volviendo el 30 de octubre, un número cercano a los u$s 55. Mientras que ese valor supera los $11.500 para la provincia de Neuquén, a poco más de 100 kilómetros de General Roca, en Río Negro donde hoy las camas de terapia intensiva están al 98% por el brote de casos de Covid.

Los precios, en dólares –tomando como referencia el dólar tarjeta- son similares a los que ofrecen hoy las aerolíneas low cost en Europa. Por ejemplo, viajar de Madrid a Barcelona, también la semana que viene tiene un costo de u$s 104, es decir $14.000, muy lejos de las clásicas promociones low cost. Lo cierto es que la pandemia afectó a todas las empresas de aviación en el mundo y los valores de los tickets sufren las consecuencias. Además se trata de un recorrido que en general se realiza en tren. En Italia, viajar de Roma a Florencia, pero en micro, cuesta u$s 50 lo mismo que hacerlo de Buenos Aires a Córdoba. Mientras que desde Madrid a Palma de Mallorca es más barato y se consigue a un valor de u$s 36.

Por ahora, no hay provincia que haya manifestado su objeción en cuanto a la medida tomada por el Gobierno de la Nación y por el contrario, aquellas donde la actividad turística es uno de los motores fundamentales, piden mayor frecuencia en los vuelos y que se permita el traslado de personas por turismo.

En medio de la pandemia, las fronteras con otros países por ahora están complicadas. Sin embargo en estos momentos ya hay muchos vuelos hacia y desde el exterior, de los denominados especiales, que ahora van a tomar la condición de regulares. Sobre todo con América Latina, Europa y Estados Unidos.