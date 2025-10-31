El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada con mínima de 14 grados a la espera de nuevas lluvias para este fin de semana, luego de días con máximas primaverales. A la par, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y vientos para seis provincias.
Vuelven las lluvias al AMBA: cuándo será y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA enfrenta una mínima de 14 grados a la espera de nuevas lluvias. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y vientos para seis provincias.
-
Cielo nublado y cubierto para este viernes, según Inumet
-
Cielo cubierto y neblinas para este jueves, según Inumet
A partir de este sábado se espera un termómetro superador en las máximas y un panorama inestable que le dará lugar a las lluvias, según el sitio especializado Meteored.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó que este viernes 31 de octubre se espera una máxima de 25° y una mínima de 14°, con un cielo parcialmente nublado. Por su lado, el sitio Meteored afirmó que se podrá notar "un cambio de condiciones hacia una mayor estabilidad en la región, con vientos posicionándose preferentemente del sector noreste".
"De esta forma, esperamos condiciones más soleadas en Buenos Aires respecto a los últimos días, con un cielo que se mantendrá entre parcial y algo nublado", destacó.
Por su parte, el sábado 1 de noviembre el termómetro llegará a una máxima cercana a los 27 grados "con ligera inestabilidad hacia la mediatarde o la noche con la llegada de una debilitada zona frontal frío al centro del país".
Con una máxima de 25°, para el domingo 2 se esperan chaparrones durante la tarde y noche; la situación se presentaría "de forma aislada en la región y sin mayores riesgos", destacó la web, pero "podría condicionar distintos planes al aire libre que puedan estar proyectados para este día de fin de semana".
Alerta por tormentas y vientos:
El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba y el norte de La Pampa, por "precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo". Se estima una precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.
Por otro lado, rige una misma alerta por vientos para el centro este mendocino y oeste sanluisino, a la par del sector cordillerano de la Rioja, San Juan y la misma Mendoza. En la primera región se esperan ráfagas del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Para la segunda zona, de la Cordillera, vendrán vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Dejá tu comentario