Vuelven las lluvias al AMBA: cuándo será y cómo seguirá el clima en el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada con mínima de 14 grados a la espera de nuevas lluvias para este fin de semana, luego de días con máximas primaverales. A la par, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y vientos para seis provincias.

A partir de este sábado se espera un termómetro superador en las máximas y un panorama inestable que le dará lugar a las lluvias, según el sitio especializado Meteored.

El SMN indicó que este viernes 31 de octubre se espera una máxima de 25° y una mínima de 14°, con un cielo parcialmente nublado. Por su lado, el sitio Meteored afirmó que se podrá notar "un cambio de condiciones hacia una mayor estabilidad en la región , con vientos posicionándose preferentemente del sector noreste".

"De esta forma, esperamos condiciones más soleadas en Buenos Aires respecto a los últimos días, con un cielo que se mantendrá entre parcial y algo nublado", destacó.

Por su parte, el sábado 1 de noviembre el termómetro llegará a una máxima cercana a los 27 grados "con ligera inestabilidad hacia la mediatarde o la noche con la llegada de una debilitada zona frontal frío al centro del país".

Con una máxima de 25°, para el domingo 2 se esperan chaparrones durante la tarde y noche; la situación se presentaría "de forma aislada en la región y sin mayores riesgos", destacó la web, pero "podría condicionar distintos planes al aire libre que puedan estar proyectados para este día de fin de semana".

#PronósticodelTiempo

Octubre se despide con #alertas por:

#tormentas para: San Luis, Mendoza, norte de La Pampa y sur de Córdoba,

#viento en San Luis y cordillera de Cuyo, y #zonda en San Juan y Mendoza.



Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/QFbdDuF9op — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 31, 2025

Alerta por tormentas y vientos:

El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba y el norte de La Pampa, por "precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo". Se estima una precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

Por otro lado, rige una misma alerta por vientos para el centro este mendocino y oeste sanluisino, a la par del sector cordillerano de la Rioja, San Juan y la misma Mendoza. En la primera región se esperan ráfagas del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Para la segunda zona, de la Cordillera, vendrán vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.