Huracán Melissa: aumenta el número de muertos mientras se dificulta la ayuda en Jamaica







Al menos 19 personas murieron en el país como consecuencia del fenómeno. Continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras se intenta llegar a zonas más afectadas.

Aeropuertos regionales, ubicados cerca de donde más se necesita la asistencia humanitaria, operan solo parcialmente. Gentileza: BBC

Tras el paso del Huracán Melissa, aumentó el número de decesos en Jamaica, al tiempo que se complica la llegada de ayuda. Así, en las últimas horas al menos 19 personas murieron en el país como consecuencia del fenómeno mientras continúan las labores de rescate.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los muertos fueron declarados por el ministro de Información, Dana Morris Dixon, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. A la par, las autoridades intentan hacer llegar ayuda a las zonas más afectadas.

El huracán es uno de los más poderosos que azotó al Caribe y también causó la muerte de al menos 30 personas en Haití, según informaron las autoridades en citas a la BBC.

Huracán Melissa: aumenta el número de muertos mientras se dificulta la ayuda a Jamaica En Jamaica, "hay comunidades enteras que parecen estar aisladas y zonas arrasadas", dijo Dixon quien describió escenas "devastadoras" en las regiones occidentales. La mayor parte de la isla sigue sin electricidad y, mientras la gente intenta rescatar sus pertenencias por las inundaciones y el lodo, miles de personas se encuentran cada vez más desesperadas por ayuda.

Algunas zonas del país llevan varios días sin agua y los alimentos escasean cada vez más. Los suministros de ayuda están empezando a llegar más rápidamente, ya que el principal aeropuerto de la capital jamaicana, Kingston, volvió en gran medida a la normalidad.

jamaica 3 Algunas zonas del país llevan varios días sin agua y los alimentos escasean cada vez más. Sin embargo, los aeropuertos regionales más pequeños, algunos de los cuales están ubicados cerca de donde más se necesita la asistencia humanitaria, siguen estando sólo parcialmente operativos. Las agencias de ayuda humanitaria y el ejército están transportando por tierra desde Kingston los suministros que se necesitan con urgencia, pero muchas carreteras siguen intransitables en algunos tramos. Los vehículos del ejército y los convoyes de ayuda humanitaria tienen dificultades para sortear los árboles y postes caídos. Las devastadoras imágenes del paso del huracán Melissa por Jamaica El huracán Melissa, de categoría 5, tocó tierra en Jamaica el martes dejando a su paso un escenario de destrucción sin precedentes. Con vientos sostenidos de hasta 290 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, el fenómeno arrasó con viviendas, infraestructura y zonas costeras, obligando a miles de personas a refugiarse en escuelas, iglesias y centros comunitarios habilitados de emergencia. Las autoridades locales describen la situación como “catastrófica”, mientras los equipos de rescate intentan acceder a las áreas más afectadas, donde los caminos quedaron anegados y las comunicaciones colapsaron. El primer ministro Andrew Holness advirtió que “no hay infraestructura en la región que pueda resistir un huracán de categoría 5” y pidió paciencia ante lo que calificó como “la verdadera prueba de la capacidad de recuperación del país”.

Temas Clima

Jamaica

Caribe