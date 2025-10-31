CyberMonday 2025: ¿qué promociones y descuentos habrá para el turismo?

Del 3 al 5 de noviembre se llevará una nueva edición del CyberMonday y aerolíneas, agencias de viajes y hoteles ofrecerán fuertes descuentos para viajar.

El lunes arranca el Cybermonday y el turismo se prepara para las ventas.

Llega una nueva edición del CyberMonday , que tendrá lugar entre el 3 y 5 de noviembre. El evento online de descuentos organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), entusiasma al sector que atraviesa buenos resultados en cuanto al turismo emisivo y más flojos el ámbito nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este sentido, el turismo volverá a ser protagonista con fuertes promociones para quienes buscan planificar sus próximas vacaciones dentro o fuera del país. Durante tres días, las principales agencias, aerolíneas y plataformas de viajes lanzarán ofertas especiales en vuelos, alojamientos, paquetes turísticos, actividades y alquileres de autos , con el foco puesto en atraer a un público que quiere viajar pese al contexto económico.

Varias agencias y aerolíneas ofrecerán descuentos. TurismoCity , se suma al evento con descuentos que van del 10% al 50% en algunos productos y continuarán con una modalidad de cuotas prepagas en dólares, que deben cancelarse antes del viaje.

Por su parte, Despegar ofrecerá tarifas especiales y opciones de financiación tanto para destinos nacionales como internacionales. Las cuotas sin interés y ahorros de hasta el 30% en paquetes dentro del país serán parte de su propuesta para impulsar los viajes durante el verano.

En el segmento aéreo, Flybondi lanzó una promoción de “dos viajes al precio de uno”, válida hasta el 9 de noviembre. Los pasajes pueden canjearse hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que permite elegir cualquier fecha dentro del calendario disponible. Otras grandes aerolíneas, como Aerolíneas Argentinas, Iberia y Gol , se sumarán con sus propias acciones. Aunque no todas confirmaron sus promociones, se espera que durante el CyberMonday se activen rebajas para rutas internacionales hacia Brasil, el Caribe, Europa y Estados Unidos, así como tarifas más competitivas en vuelos de cabotaje, especialmente hacia destinos de verano como Bariloche, Iguazú, El Calafate, Salta y Ushuaia.

Alojamientos con rebajas y cuotas

El alojamiento será otro de los grandes atractivos. Booking.com participará del CyberMonday con un 15% de descuento en más de 800 propiedades de la Argentina, incluyendo hoteles, cabañas, departamentos temporarios y complejos turísticos.

Almundo también se suma con planes de financiación para reservas en hoteles del exterior, además de habilitar la posibilidad de pagar con débito en dólares, una opción que se había discontinuado y ahora vuelve a estar disponible.

Estas promociones apuntan tanto a quienes buscan escapadas cortas dentro del país como a quienes prefieren reservar con anticipación sus vacaciones en el exterior.

Paquetes turísticos, actividades y alquiler de autos

El CyberMonday 2025 no solo será una oportunidad para ahorrar en vuelos y hoteles, sino también para contratar paquetes integrales que incluyan traslados, excursiones y experiencias. Varias agencias ofrecerán descuentos escalonados para escapadas urbanas o viajes más largos, con foco en experiencias que combinan turismo gastronómico, naturaleza y aventura. En el segmento de actividades, se esperan rebajas en city tours y excursiones.

El rubro de alquileres de autos también estará incluido dentro de las promociones del CyberMonday. Las principales agencias ofrecerán tarifas con descuentos y facilidades de pago, tanto en pesos como en dólares, y promociones por reservas anticipadas.

Varios de los descuentos en hoteles, paquetes y vuelos, se darán a conocer en paralelo con el inicio del evento. Otros, ya pueden verse en la web para ir planeando las vacaciones.

Cómo aprovechar las promociones del CyberMonday 2025

Los expertos recomiendan tener en cuenta algunas pautas antes de comprar:

Registrarse previamente en los sitios oficiales de las agencias o aerolíneas para acceder antes a las ofertas.

Comparar precios entre distintas plataformas, ya que los descuentos pueden variar según el canal de venta.

Leer las condiciones de cada promoción, especialmente en los casos de cuotas en dólares o tarifas no reembolsables.

Revisar las fechas de viaje disponibles y los plazos de uso de los vouchers o bonos promocionales.

Las agencias coinciden en que el CyberMonday 2025 será una oportunidad clave para reactivar las ventas de fin de año y anticipar las reservas para el verano. Este tipo de eventos digitales son fundamentales para estimular el turismo, especialmente en un contexto económico desafiante.