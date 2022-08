WhatsApp: cómo activar el "modo ninja" y ser invisible en la app

whatsapp.jpg WhatsApp.

Para ocultar los avisos de tu actividad en la app, sólo tenés que desactivar tu conexión a internet hasta que termines de redactar el mensaje y luego volver a conectarte para enviarlo. Podés hacerlo activando el "modo avión" o simplemente desactivando la opción de "wifi" y "datos móviles" del teléfono.

De este modo, al no estar conectado a ninguna red, WhatsApp no mostrará lo que estás haciendo y solo se verá tu última conexión, si es que la tenés configurada en modo visible. De la misma forma, si no tenés conexión, tampoco pueden ver si estás en línea o si ya leíste un mensaje que llegó a tu cuenta.

wpp.jpg Caracol Radio

