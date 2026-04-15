El club grande de Inglaterra que se asoció con WhatsApp y Facebook para expandir su popularidad + Seguir en









Un tradicional club de Londres alcanzó un acuerdo con Meta para potenciar la participación de sus hinchas en las plataformas de la compañía tecnológica. Conocé los detalles.

El club grande de Inglaterra que se asoció con WhatsApp y Facebook para expandir su popularidad Mike Hewitt/Getty Images

En las últimas horas, el Arsenal FC, de Inglaterra, llegó a un acuerdo novedoso e inédito: firmó una alianza estratégica con Meta para integrar WhatsApp y Facebook como socios oficiales. El objetivo de esto es potenciar la interacción con su base global de seguidores.

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No se han revelado los detalles económicos ni la duración del acuerdo con el club que actualmente es líder de la English Premier League.

La iniciativa ofrece contenido exclusivo, experiencias inmersivas y mejor comunicación directa con el club, consolidando sus plataformas digitales.

Embed Vivian Odior, directora de marketing de Meta Consumer Apps, ha comentado que “WhatsApp y Facebook son el lugar donde se vive esa pasión durante todo el año, nos enorgullece acercar aún más a los Gooners al club que aman”.

Por su parte, Juliet Slot, directora comercial del Arsenal ha destacado que “la alianza con Meta se basa en cómo nuestros seguidores ya se reúnen, estén donde estén en el mundo, y creará más maneras de sentirse más cerca y conectados con nuestro club”.

Detalles del acuerdo entre Arsenal y Meta: La alianza se enfoca en el uso de WhatsApp y Facebook para acercar el club a sus millones de fanáticos, especialmente en mercados clave como África, Asia y América. Activaciones: Incluye el uso del canal oficial de WhatsApp, páginas de Facebook y activaciones inmersivas en el Emirates Stadium.

Incluye el uso del canal oficial de WhatsApp, páginas de Facebook y activaciones inmersivas en el Emirates Stadium. Contexto: La asociación, anunciada originalmente a finales de 2025, se lanzó oficialmente en abril de 2026 bajo la campaña "It's Official".

La asociación, anunciada originalmente a finales de 2025, se lanzó oficialmente en abril de 2026 bajo la campaña "It's Official". Objetivo: El acuerdo busca mejorar el engagement y la comunidad global, según, en la red social.

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