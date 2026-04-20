Ventas, precios e impuestos: qué hay detrás del lanzamiento de la nueva pick up eléctrica en el país

En diálogo con Ámbito, Christian Kimelman, el Country Manager de BYD en la Argentina, detalló las primeras cifras de la Shark, el impacto de los gravámenes y el rol del financiamiento en la estrategia de la marca.

En el marco del lanzamiento de la BYD Shark en Mendoza, Christian Kimelman, Country Manager de BYD en la Argentina , brindó definiciones clave sobre el presente y futuro de la marca en el país.

En diálogo con Ámbito , el ejecutivo se refirió a las proyecciones de ventas, la estructura de precios y el posicionamiento de la pick up híbrida enchufable en el mercado local.

Sobre el volumen esperado, Kimelman evitó dar cifras concretas, aunque dejó señales positivas: “ Obviamente tenemos proyecciones internas, pero no las compartimos porque más allá del gran crecimiento que estamos observando en toda la marca, la idea es un crecimiento sostenible y de a un paso a la vez ”. En ese sentido, destacó el buen inicio comercial: “ Tenemos 300 Sharks ya reservadas en la preventa, con lo cual nos da un optimismo de que este puede ser un ritmo mensual; ojalá, para que podamos seguir creciendo ”.

Consultado por la carga impositiva, el directivo explicó que la BYD Shark marca un cambio dentro de la estrategia de la compañía: “ Este es el primer modelo donde no estamos usando las cuotas. Entonces es un claro ejemplo de que el crecimiento de BYD va más allá de las cuotas ”.

Además, detalló el esquema tributario del modelo: “ Es una camioneta con un precio superior a u$s16.000, se pagan los aranceles, se pagan todos los impuestos, y tal vez también es el primer vehículo que tributa al 10,5% en vez del 21%, lo que fue un poco complicado de adaptar en sistemas ”.

BYD_SHARK_-1 (10)(1) Christian Kimelman junto a Bernardo Fernández Paz, Director Comercial de BYD Argentina.

Pese a este escenario, se mostró confiado en la aceptación del producto: “Vendrán más modelos pagando el arancel que corresponde, pero eso no nos preocupa. En la región ya se ven productos con precios de 50, 60 o 70 mil dólares y el cliente conoce la marca y no duda en subirse al vehículo”.

En relación al financiamiento, Kimelman reconoció su importancia, aunque aclaró que no es el eje central para la marca: “La financiación es una herramienta muy importante, pero nosotros no la tenemos tan arriba en nuestra agenda. Sí, a través de nuestra red de concesionarios el cliente encuentra opciones con bancos como ICBC, Santander y BBVA”.

Respecto a una eventual producción local, fue contundente: “No hay ningún plan concreto. Entiendo y comparto el sueño, pero BYD crece con un paso a la vez en todos los mercados. Hoy el proyecto regional está en Brasil, donde están puestos todos los esfuerzos”.

Por último, al referirse al desafío de captar usuarios tradicionales de pick ups fieles a otras marcas, el ejecutivo fue claro: “La experiencia nos demuestra que el test drive es clave. Hay que hacer que el cliente se suba. Si le dejamos la duda, ya es un gran logro”.

Y concluyó: “La relación precio-producto es buenísima, pero lo que realmente marca la diferencia es el costo operativo: la combinación de potencia con bajo consumo, las prestaciones y el mantenimiento con estándares globales hacen que sea un producto muy competitivo”.