Cómo ocultar la "última conexión" de WhatsApp

Qué significa la "última conexión" de WhatsApp

La información de última vez indica la hora en la que el contacto usó WhatsApp por última vez. Podes elegir mostrar u ocultar tu última vez en los ajustes de privacidad de la app.

Si una persona no te tiene entre sus contactos o si nunca chateaste con ella, no podrás ver si está en línea. No puedes controlar quién puede ver si estás en línea desde los ajustes de WhatsApp.

Si no ves la información de última vez de un contacto, tiene que ver con varias razones:

Es posible que haya configurado sus ajustes de privacidad para ocultar esa información.

Es posible que haya configurado tus ajustes de privacidad para no compartir tu información de última vez. Si no compartís tu información, tampoco podrás ver la de los demás.

Es posible que esa persona te haya bloqueado.

Cómo ocultar la "última conexión" de la app de Facebook Meta

Ingresa a WhatsApp .

. Luego, accede a Configuración y seguido Cuenta .

y seguido . Elegí Privacidad . En la parte superior de la sección, observaras la opción para cambiar la configuración de tu estado de Último visto .

. En la parte superior de la sección, observaras la opción para cambiar la configuración de tu estado de . Hace clic en Último visto y, por último, selecciona Todos, Mis contactos o Nadie.

Considera que, si deshabilitas tu última conexión, no podrás ver los últimos estados de tu contactos.

