YouTube: ¿cuál es el primer video que alcanzó las 10 mil millones de reproducciones?

Gracias a la melodía pegadiza de la cantante coreana-estadounidense Hope Segoine, Baby Shark se convirtió en un fenómeno viral que a la vez multiplicó su repercusión. Así, desde junio de 2016, momento en el que este video se subió a Youtube, su alcance no paró de crecer.

Este canal de origen surcoreano contiene otras canciones que presentan millones de visualizaciones. Entre ellas, Monkey Banana-Baby Monkey (alrededor de 953 millones), Baby Shark Dance with Song Puppets (835 millones) o la versión de Baby Shark con Luis Fonsi (703 millones).

Precisamente el artista puertorriqueño que participó en una de las reversiones de Baby Shark, fue el desbancando del primer puesto de reproducciones. El tema Despacito, del que también participa Daddy Yankee, era el que hasta el momento ostentaba el primer puesto de los videos más vistos.

Ya reorganizado el ranking, los puestos quedan así: tras Baby Shark se sitúa Despacito (con casi 7.702 millones de reproducciones), otra canción infantil llamada Johny Johny Yes Papa (6.101 millones) y Shape of You de Ed Sheeran(casi 5.590 millones).