Insólita denuncia de JxC contra la UIF por el contenido de su alegato

En el alegato, la UIF dejó claro por qué había decidido no retirarse de la querella, aunque señaló que nunca debería haber sido impulsor de la acusación al entender que no es el rol que debe tener la entidad, mucho menos en una causa en la que no se investigaba el lavado de activos. El objetivo deliberado de no retirarse había sido exponer las irregularidades del proceso y explicar por qué -a su entender- bajo el argumento de la duda razonable, la mayoría de los acusados debían ser absueltos. Como aclaración, los representantes de la UIF sí pidieron una condena para cierto grupo de funcionarios de Vialidad Santa Cruz por entender que sobre ellos había elementos de prueba.

Así, durante el alegato -una instancia propia de un juicio oral donde las partes exponen los argumentos que hayan recogido durante el debate- el organismo había lapidado el peritaje oficial que concluyó sobreprecios en las obras viales de Santa Cruz: “Realizaron un cálculo inentendible”. “Observamos errores graves” por lo que “sería irresponsable avanzar en una acusación”. Esto, se terminó corroborando a partir de que el propio Tribunal debió hacer sus cálculos propios para evitar tener que respaldarse en un estudio que no ofrecía rigor. Sin miramientos, el abogado Leandro Ventura había afirmado que la duda era insuperable por lo que correspondía pedir la absolución respecto del delito de administración fraudulenta, de asociación ilícita y de incumplimiento de los deberes de funcionario público para las autoridades nacionales imputadas.

“La hipótesis delictiva no ha sido probada. Son actos políticos, no justiciables”, habían afirmado los abogados.

En sentido contrario, La UIF había entendido que sí hubo incumplimiento de los deberes por parte de los dos exjefes de Vialidad Provincial y había reclamado condenas, pero con la salvedad que el delito de incumplimiento de los deberes podía estar prescripto.

La embestida no se hizo esperar. Pocos días después de aquel alegato los abogados fueron denunciados por el conglomerado de diputados de Juntos Por el Cambio. “Se utilizaron las querellas penales a su cargo para proteger a imputados vinculados al gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como para perseguir a quienes ella considerara sus adversarios”, argumentaron en la presentación.

Ahora, la fiscalía pidió las copias de aquel alegato para analizar lo planteado por las y los denunciantes.