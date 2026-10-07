Intendentes reeligieron a Fernando Espinoza al frente de la FAM y le reclamaron una reunión a Javier Milei

Los alcaldes protagonizaron una asamblea en la sede de la Federación Argentina de Municipios. Difundieron un duro documento contra el Gobierno nacional.

Intendentes de todo el país reeligieron este miércoles a Fernando Espinoza como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y difundieron un duro documento contra Javier Milei , a quien le reclamaron una reunión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los alcaldes se reunieron en la sede de la FAM y le pidieron al Gobierno "la urgente corrección del rumbo económico". Además, advirtieron sobre el impacto de las políticas nacionales en el empleo, la producción, la salud, la alimentación, la educación, la seguridad, las jubilaciones, la discapacidad, la asistencia social y las economías regionales.

"El reclamo y la preocupación por la situación social y económica que padecen las argentinas y argentinos en cada una de sus ciudades fueron unánimes", indicaron desde la organización.

Asimismo, los jefes comunales reiteraron el pedido de una reunión urgente con el presidente Javier Milei; reafirmaron el compromiso de las intendencias de continuar trabajando junto a sus comunidades para sostener los servicios esenciales, la producción y el desarrollo; y llamaron a fortalecer la unidad federal para construir la mejor alternativa para una nueva Argentina.

En paralelo, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, renovó su mandato como presidente de la institución , las más de 500 intendentas e intendentes de todo el país aprobaron un documento en el que exigen al presidente Javier Milei

La FAM también advirtió sobre la pérdida de recursos para provincias y municipios, la paralización de la obra pública, la caída del consumo y el impacto de la crisis sobre jubilados, trabajadores, pymes y economías regionales.

En ese sentido, reclamaron al Gobierno nacional la restitución de los fondos educativos, la reactivación de la obra pública y una mayor inversión en salud, educación, seguridad y discapacidad.

Los intendentes difundieron un duro documento contra Javier Milei.

Luego de la Asamblea, Espinoza expresó: “Los Municipios de toda el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”.

“Es en cada Gobierno local desde donde estamos empujando la unidad para frenar esta escalada de injusticia social que sufre el pueblo argentino”, sostuvo el matancero.

Y cerró: “Según las últimas encuestas, el 70% de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico. Ante todo este triste diagnóstico, y junto a la Federación Argentina de Municipios tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza, construir una alternativa amplia y superadora y comenzar un nuevo camino para la Argentina”.

En su último pronunciamiento, la Federación había criticado el recorte del régimen de Zona Fría, advirtiendo que la medida afectará a millones de usuarios de gas y plantearon que la eliminación del régimen tendrá un impacto directo sobre las tarifas.

"En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad", denunció el comunicado.

Por último, los intendentes dijeron: "Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho".