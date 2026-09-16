Inversiones: cae por primera vez en más de una década la participación de las mujeres en la gestión de fondos

La proporción de mujeres en la administración de carteras de inversión a nivel mundial ha disminuido por primera vez en más de una década, según revela el informe Alpha Female 2026 de Citywire.

Tras una década de lento progreso en la mejora de la representación femenina en la gestión de fondos a nivel internacional, la tendencia parece haberse revertido, ya que, según el último Alpha Female 2026 de Citywire , el número de mujeres gestoras de fondos retrocedió y ahora representan el 12,6% de los gestores de fondos activos a nivel mundial . Vale recordar que, en 2016, las mujeres gestoras eran el 10,3% del total de gestores mundiales . Hoy, los fondos gestionados por mujeres o equipos mixtos administran una cartera global de 6,7 billones de euros , mientras que, de los cinco mayores fondos del mundo, dos son gestionados por mujeres: Finola McGuire Foley y Cait Dourney , con más de medio billón de euros cada uno.

De acuerdo con el informe, el número de mujeres gestoras de fondos activos ha disminuido por primera vez en los 11 años de historia del estudio , hasta las 2.283 a nivel mundial . El año pasado, la cifra se situaba en 2.371, representando el 12,9% del total. Sophie Downes y Daniel Grote, de Citywire, señalan que este descenso ha superado la caída del número de hombres gestores de fondos activos, ya que estos fondos siguen sufriendo las consecuencias de las opciones pasivas más económicas.

Los datos muestran que los mercados de fondos europeos, y en particular el Reino Unido, son los principales responsables de este cambio . Si bien Luxemburgo, centro neurálgico de los fondos europeos, registró la mayor caída en el número de gestoras de fondos femeninas, con 30 mujeres menos este año, el Reino Unido no se quedó atrás, con 19. Sin embargo, el descenso en el número de gestoras de fondos femeninas es más significativo en términos porcentuales para el mercado británico, más pequeño, lo que representa una caída interanual del 8,3% . Por su parte, Irlanda, otro centro europeo de fondos de inversión, ha perdido 16 gestoras de fondos este año, mientras que Francia ha perdido 15.

Citywire, proveedor global de información financiera que monitorea a 18.117 gestores de carteras que dirigen un total de 28.649 fondos activos en todo el mundo , destaca que, en la mayoría de los países que están perdiendo un número significativo de gestoras de fondos femeninas, la tendencia es la misma: mientras que el número de gestores de fondos activos ha disminuido año tras año, el número de mujeres ha disminuido aún más rápidamente .

Según Downes y Grote, la baronesa Nicky Morgan, ministra británica para la Mujer y la Igualdad entre 2014 y 2016 y miembro de la Cámara de los Lores, sostuvo que la respuesta del sector de los fondos debe ir más allá de la simple recopilación de datos. Tras haber participado activamente en la puesta en marcha de la normativa británica de 2017 sobre la brecha salarial de género, que exige a las empresas con más de 250 empleados que publiquen sus disparidades salariales, advirtió que la transparencia carecía de sentido si los líderes no actuaban en función de los resultados. “Las empresas deben plantearse preguntas más difíciles, como, por ejemplo: ¿qué aspectos de nuestro negocio o de nuestro sector hacen que las mujeres no permanezcan en él tanto tiempo como los hombres?”, afirmó. “¿Les preguntamos a todas las mujeres que se marchan por qué lo hacen? ¿Y realmente sentimos, como empresa, que estamos obteniendo una respuesta completa?”

Más dinero gestionado

Además, proporcionalmente, a las mujeres se les asignan menos lanzamientos de fondos que a los hombres. Los datos de Citywire muestran que, en 2026, el 83% de los nuevos fondos se asignaron a un solo hombre o a un equipo de hombres, frente al 81% del año anterior.

Explican que, cuando se les asignan fondos a las mujeres, es probable que dediquen menos tiempo a su gestión que los hombres. Según datos de Citywire, las gestoras de fondos tienen una permanencia media de 4,6 años en un fondo, frente a los 5,9 años de los hombres.

Pero aquellas mujeres que logran ingresar al mundo de la gestión de fondos y permanecer en él administran, en promedio, más dinero que los hombres. En 2026, las 2.283 gestoras de fondos activas identificadas por Citywire administraban un promedio de 3.000 millones de euros cada una, en comparación con los 2.900 millones de euros administrados por los hombres.

Una foto del mercado

La radiografía del Alpha Female 2026 muestra que España e Italia lideran el camino, con un 21,1% y un 19,4% de mujeres gestoras, respectivamente, mientras que Alemania y Suiza se quedan atrás, con solo un 8% y un 7,2% de mujeres gestoras, respectivamente. Los mercados de fondos europeos son los principales responsables de este retroceso, con el Reino Unido experimentando un descenso del 8,3% interanual, hasta situarse en el 12,5%.

Los países con mayor representación femenina en la gestión de fondos son Taiwán, con más del 31%, seguido de Singapur y Hong Kong, con un promedio del 24%. Mientras tanto, en la región latinoamericana se destaca Brasil, con el 5%.