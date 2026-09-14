Jorge Macri se reunió con el subsecretario de Estado de Donald Trump: seguridad, inversiones y el rol de CABA, en la agenda

El jefe de Gobierno dialogó con Christopher Landau sobre la actualidad argentina y el rol de CABA en la región. Lo acompañaron Cristian Ritondo, Gabriel Sánchez Zinny y Fulvio Pompeo.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a Christopher Landau, subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump. A su lado, Fulvio Pompeo. Los acompañaron Cristian Ritondo y Gabriel Sánchez Zinny.

En el marco de su viaje a Estados Unidos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se reunió este lunes con Christopher Landau, subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Seguridad, crecimiento económico e inversiones , entre los temas que repasaron en el encuentro. Además, dialogaron sobre el rol de Argentina, y en particular de CABA, en la relación entre ambos países.

La visita del mandatario porteño al funcionario republicano se llevó a cabo en Washington DC. Lo acompañaron el jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sanchez Zinny; el secretario general de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y el diputado y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

A la salida, Macri dio detalles de la conversación. Afirmó que fue una “muy importante reunión" y, en un guiño al presidente Javier Milei, señaló que dialogaron sobre "el cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante".

Pero también hizo foco en uno de los puntos que reclaman desde el PRO a LLA: la necesidad de sostener el rumbo para garantizar "que no vamos a volver al pasado”. “Desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio" , aclaró y agregó: "Creemos que profundizar una relación madura y sólida con los Estados Unidos es parte del camino correcto para atraer inversiones, generar empleo y darle a nuestro país las oportunidades que merece".

Además de la realidad nacional, también conversaron sobre la gestión en la Ciudad. Al respecto, le transmitió al subsecretario de Estado "la importancia de la ley y el orden como condición indispensable para vivir en libertad" e hizo énfasis en que el progreso llega "con seguridad, reglas claras y oportunidades reales”.

Luego trasladó esa mirada hacia la actualidad continental. Destacó la importancia de avanzar hacia una región con más orden, respeto por el cumplimiento de la ley, respeto por la propiedad y condiciones que permitan generar confianza, atraer inversiones y sostener el crecimiento.

En ese escenario, Macri identificó en CABA a un actor central de la relación entre la Argentina y Estados Unidos. Como capital del país y principal centro político y económico de la Argentina, tiene un rol propio en una agenda que vincula a ambos países y que atraviesa cuestiones centrales para el futuro.

Como parte de su agenda en Washington D.C., el jefe de Gobierno tiene prevista una reunión con empresarios y referentes del sector financiero junto a Citi Bank, con foco en las transformaciones de Buenos Aires, las oportunidades de inversión y negocios y el escenario económico de la Argentina.

Durante su estadía en EEUU, Macri tiene previsto un encuentro con Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., para abordar la relación entre ambas capitales y las oportunidades de intercambio y cooperación entre Buenos Aires y Washington.

Jorge Macri expuso sobre "orden" y "libertad" en un encuentro en Miami

La gira del jefe de Gobierno por EEUU comenzó días atrás en Miami, donde participó en el Encuentro Atlántico de Think Tanks, organizado por Florida International University (FIU), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel, donde expuso sobre “Orden para la libertad”.

Compartió su visión sobre el orden como condición para la libertad y el progreso y planteó los desafíos para transformar sus ideas en gestión, resultados y una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

“No hay libertad cuando el que cumple la ley tiene que vivir condicionado por el que la rompe. No hay libertad cuando el Estado pone trabas al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Por eso creemos en un Estado que haga lo que tiene que hacer: cuidar, hacer cumplir la ley, defender la propiedad y generar las condiciones para que las personas puedan progresar”, sostuvo.

El jefe de Gobierno afirmó que el debate sobre el orden y la libertad es una discusión "que tenemos que dar sin complejos". "También tenemos que demostrar que sabemos gobernar. Que nuestras ideas no son solamente discursos: se traducen en orden, en resultados y en una mejor calidad de vida”, afirmó.

La agenda en Miami estuvo orientada a profundizar la relación entre Buenos Aires y Miami-Dade y Miami City, dos ciudades y comunidades con fuertes vínculos con la Argentina. Junto a las alcaldesas Daniella Levine Cava y Eileen Higgins, Jorge Macri abordó oportunidades para ampliar esa agenda a través de la cultura, las industrias creativas, la gastronomía, los grandes eventos internacionales y el desarrollo urbano, así como el vínculo creciente entre empresarios de ambas ciudades y las condiciones para que el sector privado pueda invertir, emprender y generar empleo.

EEUU ocupa un lugar central en la agenda internacional de Buenos Aires. Es un socio estratégico para la Argentina y su tercer socio comercial, además de contar con una fuerte presencia inversora y empresarial en el país y también en la Ciudad.

En un momento de particular cercanía entre ambos países, Jorge Macri lleva a Estados Unidos la agenda de Buenos Aires y la experiencia de gestión de la Ciudad, con una visión basada en el orden, la libertad, la modernización del Estado y la generación de condiciones para la inversión, el trabajo y el empleo.