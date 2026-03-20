Guerra en Medio Oriente: aseguran que EEUU realiza preparativos para un posible despliegue de tropas en Irán

Funcionarios del Pentágono revelaron que los trabajos incluyeron presentaciones de solicitudes para un eventual el despliegue. Por el momento, el presidente Donald Trump niega una incursión por vía terrestre.

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Estados Unidos realizó más de 7.800 ataques. Al menos 13 soldados estadounidenses perdieron la vida.

Estados Unidos comenzó los preparativos para un eventual despliegue de tropas en territorio de Irán , mientras avanza la guerra y se prolonga el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitan barcos con gas y petróleo. Funcionarios del Pentágono revelaron a sitios estadounidenses que los trabajos incluyeron presentaciones de solicitudes para prepararse para el despliegue.

El sitio CBS reveló que el presidente Donald Trump analiza la posibilidad de incursionar con fuerzas terrestres en la región, algo que hasta el momento había sido descartado de plano. Las fuentes citadas por la prensa no brindaron información sobre bajo qué circunstancias se autorizaría el envío de tropas.

El jueves pasado Trump descartó de plano cualquier opción que incluya el envío de personal militar a Irán. "No, no voy a desplegar tropas en ningún sitio" , dijo a los periodistas en el Despacho Oval, pero rápidamente añadió: "Si lo hiciera, desde luego no se lo diría".

En declaraciones a CBS , la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “es tarea del Pentágono hacer los preparativos necesarios para brindar al Comandante en Jefe la máxima libertad de acción”. Sin embargo, aclaró que “no significa que el Presidente haya tomado una decisión”. “Como dijo el Presidente ayer en la Oficina Oval, no tiene previsto enviar tropas terrestres a ningún lugar en este momento", afirmó.

A la espera de una posible definición de Trump, fuentes afirmaron a medios estadounidenses que los militares están llevando a cabo reuniones para prepararse para una posible detección de soldados y operativos paramilitares iraníes para el caso de que se concrete el despliegue.

Estos ataques en Ormuz fueron calificados de " imprudentes" y buscan " agravar el impacto económico " de la guerra, según un comunicado de Downing Street. A pesar de ofrecer las bases militares, Londres no quiere " verse involucrado en el conflicto en general ".

Luego de una reunión de ministros, Reino Unido autorizó este viernes el uso de sus bases militares para EEUU. Según el Times de Londres, las instalaciones serían de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Fairford, Inglaterra , y la de la isla de Diego García , en el archipiélago de Chagos , en el océano Índico. El permiso se da luego de que Irán, en el marco de la guerra en Medio Oriente, atacara barcos petroleros de bandera irlandesa, en el estrecho de Ormuz, pasaje marítimo que concentra la circulación del 20% del petróleo mundial.

El hecho ocurrió exactamente en el polígono industrial de Pardubice, lugar donde se encuentran instalaciones de la compañía checa LPP Holding y de la empresa de defensa israelí, Elbit Systems. Ante este escenario, las autoridades locales iniciaron una investigación bajo la hipótesis de un “atentado terrorista", asumida por el centro nacional contra el Terrorismo, el Extremismo y la Ciberdelincuencia.

En Pardubice, Repúblic a Chec a , un grupo propalestino incendió un complejo de empresas de guerra israelíes, durante la madrugada del viernes . Horas después de que el fuego fuera controlado y la investigación se abriera como de "atentado terrorista", un grupo denominado ‘Facción del Terremoto’, se adjudicó el hecho. Solo se registraron daños materiales.

El cuerpo del ejército estadounidense se está preparando para el caso de que ordene el despliegue. En primera fila aparecen los miembros de la 82.ª División Aerotransportada en la región de Oriente Medio. La planificación involucra a la Fuerza de Respuesta Global del Ejército y a la Unidad Expedicionaria de Marines del Cuerpo de Marines .

En paralelo, miles de infantes de marina están siendo trasladados a Medio Oriente. Dos funcionarios estadounidenses confirmaron que tres buques de guerra y unos 2200 infantes de marina de una unidad expedicionaria partieron de California a principios de esta semana.

Es la segunda unidad de marina enviada desde el inicio de la guerra con Irán. Según afirma prensa de EEUU, podría demorar algunas semanas en llegar a su destino. La primera fue enviada desde el Pacífico y aún se encuentra en camino hacia la región. El Pentágono, mientras tanto, se prepara para cualquier decisión que tome el presidente de EEUU.

estrecho ormuz iran

Opciones militares sobre la mesa

Asimismo, la administración estadounidense estudia distintas alternativas mientras el conflicto escala. Entre ellas, el envío de refuerzos para garantizar el paso seguro de petroleros por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global. Esta operación se apoyaría principalmente en fuerzas aéreas y navales, aunque no se descarta el despliegue de tropas en la costa iraní.

Fuentes cercanas al gobierno indicaron a Reuters que Washington también analiza una posible intervención en la isla de Kharg, centro neurálgico de las exportaciones petroleras iraníes, que concentra cerca del 90% del total. La operación implicaría riesgos elevados, ya que Irán cuenta con capacidad para atacar la zona con misiles y drones.

El 13 de marzo, Estados Unidos ya había bombardeado objetivos militares en esa isla, y Trump incluso amenazó con atacar infraestructura energética crítica. Sin embargo, expertos sostienen que controlar el enclave podría ser más estratégico que destruirlo, debido a su peso en la economía iraní.

El eventual uso de tropas terrestres representa un desafío político para Trump, en medio de un bajo respaldo interno a la guerra y sus promesas de campaña de evitar nuevos conflictos en la región. Aun así, el mandatario no descarta esa posibilidad.

"Por el momento no se tomó la decisión de enviar tropas terrestres, pero el presidente Trump, con buen criterio, mantiene todas las opciones a su disposición", afirmó un funcionario de la Casa Blanca.

Una guerra en expansión

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Estados Unidos realizó más de 7.800 ataques y destruyó o dañó más de 120 buques iraníes, según el Comando Central. La ofensiva también incluyó golpes contra arsenales de misiles, drones y la industria de defensa iraní.

El conflicto ya dejó al menos 13 soldados estadounidenses muertos y cerca de 200 heridos, aunque en su mayoría leves.

A nivel estratégico, Trump busca no solo debilitar la capacidad militar iraní, sino también asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz y evitar que Teherán desarrolle armamento nuclear.