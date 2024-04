Javier Milei expone a Luis Caputo y aplica el principio de revelación a La Libertad Avanza

Sturzzeneger es el ingeniero del DNU 70/2023 y de la ley bases, un competidor nato de Caputo con terminal directa en Milei. Anoche el Presidente le agradeció a Caputo que corriera hacia el fuego. Casi que se inmolara por el ajuste. "Estos patriotas que tenían un país prendido fuego por delante, no solo no le dieron la espalda, sino que corrieron hacia el fuego para intentar ayudar a sus compatriotas. Mientras otros huían, ellos corrían hacia el fuego", fueron las palabras que Milei le dedicó al Ministro de Economía y a su equipo quienes permanecieron de pie rodeando al Presidente durante todo el mensaje.

Esta semana, el ministro sufrió ataques personales a partir del ejercicio de su cargo. También padeció fuego amigo de economistas del ecosistema de Milei. Fue el caso de Carlos Rodríguez, referente del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA) quien asesoró al primer mandatario durante toda la campaña. Su alejamiento de la Libertad Avanza vino luego de la designación de Luis Caputo.

"Estamos yendo a una depresión económica y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión. El problema es que no hay un plan económico para atacar el equilibrio fiscal. El plan de ajuste es simplemente no pagar. En estos primeros meses hay reducción del gasto en todas las áreas. Yo no veo un plan. No se les transfiere plata a las provincias. ¿A cuáles? A todas. ¿La seguridad y los sueldos? No se da plata a nadie. ¿Obra pública? Se suspenden todos los pagos de obra pública", advirtió Rodríguez.

Anoche Milei pareció responderle al economista del CEMA por cadena nacional. "Destacamos la reducción del 76% de las transferencias a las provincias, un sistema tóxico. Una reducción del 87% en la obra pública, vinculada al festival de corrupción. Estas serán transferidas al sector privado. Además hemos reducido el tamaño del Estado, cerrando organismos que se usaban para perseguir a quien piensa distinto. Eliminamos la pauta a los medios. Así lo alcanzamos en un mes de gobierno. Pese a la oposición del establishment económico y político, y quieren y pregonan por nuestro fracaso, nuestro plan está funcionando", insistió el Presidente.

"El déficit cero no es una consigna de marketing para este Gobierno, es un mandamiento", agregó durante la cadena grabada a la tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada y emitida a las 21:00, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y su vice Vladimir Werning, además del secretario de Finanzas Pablo Quirno.

La economía de Luis Caputo

En la economía real, se experimenta una caída en la construcción, en la producción automotriz, en la venta de supermercados, despidos en el sector público y privado, crisis de las pymes, ahogo a las universidades, freno a las paritarias, suba de tarifas de luz, gas y transporte además de la licuación de las jubilaciones que aportaron casi el 50% del superávit fiscal anunciado por Milei.

La tensión económica se proyecta en la política. A un mes del Pacto de Mayo, la versión disminuida de la ley bases avanza a paso lento mientras la Cámara de Diputados deja latir los efectos del DNU 70/2023. La Libertad Avanza enfrenta también un principio de revolución interna, Principio de revelación, diría el Presidente.

En la Legislatura porteña, Ramiro Marra recapturó la jefatura de bloque. El lanzamiento del sello de LLA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezado por la hermana del jefe de Estado, generó ruido entre la Casa Rosada y Mauricio Macri, flamante presidente del PRO e impulsor de un acuerdo electoral con los libertarios para 2025.

En la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se fracturó el bloque oficialista y eyectaron a Oscar Zago como jefe de bancada al reemplazarlo por el cordobés Gabriel Bornoroni. El incidente derivó por la designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de juicio político, nombramiento que Karina Milei y Martin Menem intentaron anular por ahora sin éxito.

En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, los libertarios están divididos en cuatro bloques. En el Senado, Victoria Villarruel se maneja con agenda propia. Comienza asi a astillarse el mapa de poder interno de Javier Milei, en el plano político y en el económico, a casi seis meses de su presidencial y a un mes del Pacto de Mayo.