Las tendencias de decoración muestran un cambio claro en la manera de pensar los hogares. Después de años donde dominaron los espacios fríos, minimalistas y completamente neutros, ahora la prioridad pasa por crear ambientes más cálidos y relajados. La idea ya no es solamente que una casa se vea moderna, sino que también transmita comodidad.
Casas más cálidas: estas son las nuevas tendencias en 2026
Colores tierra, iluminación natural o luces cálidas, materiales naturales y decoración orgánica, son las claves para transformar los ambientes este año.
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Los materiales naturales, iluminación tenue, colores tierra y muebles de madera empiezan a ganar protagonismo en livings, dormitorios y cocinas. Los especialistas en interiorismo aseguran que las nuevas tendencias apuntan a espacios más personales y funcionales.
Paredes y pisos
La tendencia en decoración gira alrededor de los espacios cálidos, relajados y con sensación de refugio. Después de varios años dominados por los tonos fríos y el minimalismo extremo, ahora las casas buscan transmitir comodidad visual y emocional. Las paredes y los pisos se convierten en protagonistas para lograr esa atmósfera más acogedora.
Los colores tierra pisan fuerte esta temporada. Tonos como arena, terracota, marrón cacao, beige tostado y verde oliva aparecen en livings, dormitorios y hasta cocinas. La idea es generar ambientes más naturales y menos rígidos.
Entre las principales tendencias para paredes se destacan:
- tonos cálidos inspirados en la naturaleza (marrones, beige, amarillos pastel y blanco crema)
- pinturas mate con efecto aterciopelado
- revestimientos símil piedra o cemento suave
- molduras simples para dar textura
- papeles vinílicos con diseños orgánicos
- paredes acento en colores oscuros
Además, los expertos recomiendan dejar atrás el blanco puro en grandes superficies y optar por: blanco hueso, manteca o marfil, ya que generan espacios más cálidos sin perder luminosidad.
En cuanto a pisos, la madera sigue siendo la favorita, aunque con acabados más naturales y menos brillosos. El parquet clásico reaparece con fuerza, especialmente en tonos medios y oscuros. También crecen otras opciones:
- porcelanatos símil madera
- pisos vinílicos cálidos y resistentes
- cemento alisado en tonos beige
- alfombras grandes con textura
- combinaciones de madera y piedra
Iluminación
La iluminación dejó de ser solo algo funcional y se transformó en uno de los elementos más importantes para crear ambientes cálidos. En 2026, las luces frías pierden terreno frente a sistemas de iluminación más suaves y regulables.
Las tendencias más fuertes incluyen:
- luces cálidas amarillas
- lámparas colgantes de fibras naturales
- iluminación indirecta detrás de muebles
- veladores grandes y escultóricos
- tiras LED ocultas
Además, se imponen las lámparas fabricadas en materiales naturales como lino, madera o cerámica artesanal. Los especialistas también destacan la importancia de aprovechar mejor la luz natural. Por eso se utilizan cortinas livianas, colores claros y espejos estratégicamente ubicados para potenciar la luminosidad durante el día.
Entre las combinaciones más utilizadas aparecen:
- luz cálida con muebles de madera
- lámparas negras sobre paredes claras
- iluminación tenue en rincones de lectura
- LEDs ocultos en estanterías
Decoración
La decoración en 2026 apuesta por espacios más personales y menos perfectos. El concepto de casa “vivida” gana lugar frente a los ambientes excesivamente minimalistas o impersonales. Entre los estilos que más crecen aparecen:
- japandi cálido
- minimalismo orgánico
- rustic chic moderno
- mediterráneo contemporáneo
- vintage renovado
Los textiles cobran un rol central para sumar calidez visual. Almohadones grandes, mantas tejidas, cortinas largas y alfombras mullidas ayudan a crear ambientes mucho más confortables.
Los objetos decorativos más elegidos este año son:
- cerámicas artesanales
- espejos irregulares
- cuadros abstractos en tonos tierra
- muebles curvos
- mesas de madera maciza
- plantas grandes de interior
También se observa un fuerte regreso de los muebles redondeados. Sofás curvos, sillones envolventes y mesas ovaladas aportan una sensación más relajada y orgánica.
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