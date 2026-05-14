Casas más cálidas: estas son las nuevas tendencias en 2026

Colores tierra, iluminación natural o luces cálidas, materiales naturales y decoración orgánica, son las claves para transformar los ambientes este año.

Los ambientes más cálidos y funcionales ganan protagonismo en las tendencias de decoración 2026.

Las tendencias de decoración muestran un cambio claro en la manera de pensar los hogares. Después de años donde dominaron los espacios fríos, minimalistas y completamente neutros, ahora la prioridad pasa por crear ambientes más cálidos y relajados. La idea ya no es solamente que una casa se vea moderna, sino que también transmita comodidad.

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Los materiales naturales, iluminación tenue, colores tierra y muebles de madera empiezan a ganar protagonismo en livings, dormitorios y cocinas. Los especialistas en interiorismo aseguran que las nuevas tendencias apuntan a espacios más personales y funcionales.

La tendencia en decoración gira alrededor de los espacios cálidos, relajados y con sensación de refugio . Después de varios años dominados por los tonos fríos y el minimalismo extremo, ahora las casas buscan transmitir comodidad visual y emocional. Las paredes y los pisos se convierten en protagonistas para lograr esa atmósfera más acogedora.

Los colores tierra pisan fuerte esta temporada. Tonos como arena, terracota, marrón cacao, beige tostado y verde oliva aparecen en livings, dormitorios y hasta cocinas. La idea es generar ambientes más naturales y menos rígidos.

Entre las principales tendencias para paredes se destacan:

tonos cálidos inspirados en la naturaleza (marrones, beige, amarillos pastel y blanco crema)

pinturas mate con efecto aterciopelado

revestimientos símil piedra o cemento suave

molduras simples para dar textura

papeles vinílicos con diseños orgánicos

paredes acento en colores oscuros

Además, los expertos recomiendan dejar atrás el blanco puro en grandes superficies y optar por: blanco hueso, manteca o marfil, ya que generan espacios más cálidos sin perder luminosidad.

En cuanto a pisos, la madera sigue siendo la favorita, aunque con acabados más naturales y menos brillosos. El parquet clásico reaparece con fuerza, especialmente en tonos medios y oscuros. También crecen otras opciones:

porcelanatos símil madera

pisos vinílicos cálidos y resistentes

cemento alisado en tonos beige

alfombras grandes con textura

combinaciones de madera y piedra

decoracion

Iluminación

La iluminación dejó de ser solo algo funcional y se transformó en uno de los elementos más importantes para crear ambientes cálidos. En 2026, las luces frías pierden terreno frente a sistemas de iluminación más suaves y regulables.

Las tendencias más fuertes incluyen:

luces cálidas amarillas

lámparas colgantes de fibras naturales

iluminación indirecta detrás de muebles

veladores grandes y escultóricos

tiras LED ocultas

Además, se imponen las lámparas fabricadas en materiales naturales como lino, madera o cerámica artesanal. Los especialistas también destacan la importancia de aprovechar mejor la luz natural. Por eso se utilizan cortinas livianas, colores claros y espejos estratégicamente ubicados para potenciar la luminosidad durante el día.

Entre las combinaciones más utilizadas aparecen:

luz cálida con muebles de madera

lámparas negras sobre paredes claras

iluminación tenue en rincones de lectura

LEDs ocultos en estanterías

Decoración Imagen: Freepik

Decoración

La decoración en 2026 apuesta por espacios más personales y menos perfectos. El concepto de casa “vivida” gana lugar frente a los ambientes excesivamente minimalistas o impersonales. Entre los estilos que más crecen aparecen:

japandi cálido

minimalismo orgánico

rustic chic moderno

mediterráneo contemporáneo

vintage renovado

Los textiles cobran un rol central para sumar calidez visual. Almohadones grandes, mantas tejidas, cortinas largas y alfombras mullidas ayudan a crear ambientes mucho más confortables.

Los objetos decorativos más elegidos este año son:

cerámicas artesanales

espejos irregulares

cuadros abstractos en tonos tierra

muebles curvos

mesas de madera maciza

plantas grandes de interior

También se observa un fuerte regreso de los muebles redondeados. Sofás curvos, sillones envolventes y mesas ovaladas aportan una sensación más relajada y orgánica.