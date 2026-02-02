Cuadernos: se reanuda el juicio oral con los planteos clave de las defensas

El 3 de febrero se reanuda el juicio de los cuadernos con planteos de 28 defensas y el impacto de la causa que probó la adulteración.

El próximo 3 de febrero se reanudará el juicio oral del caso conocido como “Cuadernos﻿".

Tras la feria judicial de enero, se reanuda el 3 de febrero el juicio oral del caso conocido como “cuadernos” con planteos o “ cuestiones preliminares ” que realizarán 28 defensas .

Los abogados dispondrán de 45 minutos cada uno para realizar los planteos tendientes al tratamiento de la prueba , rebatir medidas, nulidades y alegaciones técnicas antes de las indagatorias y de todas las cuestiones de fondo que se ventilarán en el debate oral.

Se trata de la causa “Cuadernos”, seguida a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , exfuncionarios, empresarios y dos exchoferes, un total de 86 personas imputadas .

En la última audiencia antes de la feria de verano, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi , cuestionó que el tribunal haya dispuesto solo 45 minutos para que cada defensa planteara sus cuestiones preliminares en las audiencias de febrero.

En relación con la limitación del tiempo de exposición postulado por los abogados de los imputados, la fiscal general Fabiana León consideró que la acotación establecida por el TOCF no vulnera su derecho de defensa .

Pero la fiscal aprovechó la oportunidad para referirse a las pocas horas de juicio y audiencias fijadas para un proceso de la magnitud de “cuadernos”, que tiene además varios tramos conexos.

En ese sentido manifestó que si el tribunal consideraba que debía asignarse más tiempo a los letrados, solicitó “que se fijen más horas y más días de audiencia para que los planteos se puedan realizar en la medida que el presidente considere necesario”.

Los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero -su colega Germán Castelli formuló su propio voto- “consideraron razonable el tiempo de exposición fijado para cada parte en 45 minutos”, mientras que ampliaron el plazo a 90 minutos para las defensas de aquellos imputados en más de un tramo de las causas.

La otra causa con impacto en el juicio

En el fuero federal, una investigación caligráfica determinó que la principal prueba -los cuadernos de Oscar Centeno- fueron adulterados, manipulados para cambiar nombres y direcciones.

Jorge Bacigalupo, el amigo del chofer Oscar Centeno fue procesado en esa causa en la que se investiga la adulteración de los cuadernos y que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La pregunta es cómo impactará ahora la certeza de que los cuadernos fueron manipulados, en el juicio de la causa principal que en su momento motorizaron el fiscal Carlos Stornelli y el entonces juez Claudio Bonadio.

La causa de las irregularidades de los cuadernos comenzó cuando el empresario, Armando Loson, que estuvo detenido y declaró como imputado colaborador, se presentó en los tribunales de Comodoro Py con un estudio caligráfico privado. Denunció tachaduras, y anomalías en los cuadernos en donde se lo mencionaba.

Un peritaje oficial contundente de 23 páginas determinó según los trazos de Bacigalupo, que las leyendas agregadas pertenecen al amigo de Centeno

Feria de invierno con audiencias

El tribunal dispuso que, durante el receso invernal del mes de julio de 2026, va a prestar funciones, razón por la cual va a habilitar la feria para celebrar audiencias en el marco del juicio.

El desarrollo del debate continuará bajo la modalidad virtual, a excepción de las declaraciones indagatorias de las personas imputadas, que se harán de forma presencial

Cronograma de febrero con las “cuestiones preliminares”

De acuerdo con el cronograma comunicado por el tribunal, el 3 de febrero está previsto el tratamiento de las cuestiones preliminares planteadas por las defensas de Fernández de Kirchner; Julio De Vido; del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta; del exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez; del empresario Jorge Juan Mauricio Balán; y del financista y dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens.

En la jornada del jueves 5 de febrero, será el turno de las defensas de los exsecretarios privados de Baratta y De Vido, respectivamente, Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti; los empresarios Gerardo Luis Ferreyra -exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A.-; Juan Carlos Lascurain -expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.-; Carlos José Mundín -presidente de BTU S.A.-; y Alberto Ángel Padoán -integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-.

El de 10 de febrero expondrán las defensas de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero -gerente general y titular de Hidrovía S.A., respectivamente-; de Jorge Alberto Tasselli -presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.-; de Oscar Alfredo Thomas -exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá-; de Armando Roberto Loson -presidente del Grupo Albanesi S.A.-, y de Aznar.

Las defensas de Jorge Sergio Benolol -integrante de JCR S.A.-; de Guillermo Escolar -directivo de Cleanosol Argentina S.A.-; de Eduardo Luis Kennel -gerente Administrativo Financiero de José J. Chediack S.A.I.C.A. desde 1999-; de Silvio Mion -integrante de Equimac S.A.-; de Roberto Juan Orazi -presidente de Hidraco S.A.-; y de Juan Bautista Pacella -representante de Constructora Dos Arroyos- tendrán su oportunidad el 12 de febrero.

El martes 17 y el jueves 19 de febrero no se celebrarán audiencias.

Y el debate continuará el 24 de febrero con las alocuciones de las defensas de Mario Ludovico Rovella -responsable de Rovella Carranza S.A.-; de Oscar Abel Sansiñena -representante de Cleanosol Argentina S.A.-; de Sztenberg y del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Raúl Jaime.

El 30 de diciembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 leyó los últimos requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Fueron 13 jornadas de lectura, en el juicio iniciado en noviembre pasado y que, de acuerdo a la evaluación realizada por la fiscal general León, abarca “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.

Durante la tramitación del caso, cuatro imputados fallecieron antes del inicio del debate, entre ellos el ex titular de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack quien murió tras un accidente aéreo.

Por otra parte, el empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído por su estado de salud.