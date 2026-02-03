Cuáles son los riesgos de ciberseguridad a los que estamos expuestos en nuestro celular mientras dormimos + Seguir en









Conocé en qué consiste la exposición permanente de datos y qué sucede cuando un dispositivo está encendido.

Apagarlo corta por completo la comunicación digital y reduce de forma directa los riesgos de ciberseguridad. Imagen creada con IA

¿Qué haces con tu teléfono cuando te vas a dormir?. Probablemente y al igual que gran parte de la población, tu celular continúe activo durante la madrugada. Esto se debe a que, aunque la pantalla se vea apagada, el dispositivo sostiene conexiones de red, ejecuta tareas internas y mantiene intercambios constantes de información con servidores y aplicaciones.

Desde el punto de vista de la ciberseguridad, ese funcionamiento silencioso representa un riesgo concreto para la privacidad y la protección de los datos personales.

trabajar tecnología ¿Qué es la ciberseguridad? Según el diccionario la ciberseguridad: “comprende el conjunto de políticas y prácticas destinadas a proteger sistemas digitales frente a accesos indebidos, fraudes y ataques informáticos”.

En el caso de los teléfonos móviles, este concepto excede la protección del contenido visible e incluye también los datos técnicos y los registros que el equipo genera de manera constante.

Durante la noche, el celular puede transmitir identificadores como el modelo del equipo y métricas de funcionamiento del sistema. A esto se suma la sincronización automática de correos, mensajes, archivos y respaldos en la nube. Incluso con la ubicación desactivada, las conexiones a redes WiFi, antenas y Bluetooth permiten estimar la posición del usuario con un alto nivel de precisión.

inteligencia artificial Incorporar tecnología de IA ya no es un factor suficiente para garantizar la competitividad de las organizaciones. Apagar el celular: la mejor opción Una de las medidas más eficaces para reducir la exposición a amenazas digitales. A diferencia del bloqueo, el apagado total interrumpe la energía del dispositivo, detiene los procesos internos y elimina los datos alojados en la memoria temporal. Esto reduce de forma significativa la superficie de ataque disponible para el accionar de ciberataques. Apagar o reiniciar el celular de manera periódica obliga a los atacantes a reiniciar cualquier intento de intrusión. En términos de prevención, la combinación entre bloqueo de pantalla y apagado regular eleva el nivel de protección y limita la circulación nocturna de datos. Dejar el celular encendido durante la noche implica que el dispositivo siga transmitiendo datos, aun sin interacción del usuario.

Temas Seguridad