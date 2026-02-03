¿Qué haces con tu teléfono cuando te vas a dormir?. Probablemente y al igual que gran parte de la población, tu celular continúe activo durante la madrugada. Esto se debe a que, aunque la pantalla se vea apagada, el dispositivo sostiene conexiones de red, ejecuta tareas internas y mantiene intercambios constantes de información con servidores y aplicaciones.
Cuáles son los riesgos de ciberseguridad a los que estamos expuestos en nuestro celular mientras dormimos
Conocé en qué consiste la exposición permanente de datos y qué sucede cuando un dispositivo está encendido.
Desde el punto de vista de la ciberseguridad, ese funcionamiento silencioso representa un riesgo concreto para la privacidad y la protección de los datos personales.
¿Qué es la ciberseguridad?
Según el diccionario la ciberseguridad: “comprende el conjunto de políticas y prácticas destinadas a proteger sistemas digitales frente a accesos indebidos, fraudes y ataques informáticos”.
En el caso de los teléfonos móviles, este concepto excede la protección del contenido visible e incluye también los datos técnicos y los registros que el equipo genera de manera constante.
Durante la noche, el celular puede transmitir identificadores como el modelo del equipo y métricas de funcionamiento del sistema. A esto se suma la sincronización automática de correos, mensajes, archivos y respaldos en la nube. Incluso con la ubicación desactivada, las conexiones a redes WiFi, antenas y Bluetooth permiten estimar la posición del usuario con un alto nivel de precisión.
Apagar el celular: la mejor opción
Una de las medidas más eficaces para reducir la exposición a amenazas digitales. A diferencia del bloqueo, el apagado total interrumpe la energía del dispositivo, detiene los procesos internos y elimina los datos alojados en la memoria temporal. Esto reduce de forma significativa la superficie de ataque disponible para el accionar de ciberataques.
Apagar o reiniciar el celular de manera periódica obliga a los atacantes a reiniciar cualquier intento de intrusión. En términos de prevención, la combinación entre bloqueo de pantalla y apagado regular eleva el nivel de protección y limita la circulación nocturna de datos.
Dejar el celular encendido durante la noche implica que el dispositivo siga transmitiendo datos, aun sin interacción del usuario.
