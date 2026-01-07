La administración de Donald Trump, entre el apoyo a Delcy Rodríguez y la advertencia a Diosdado Cabello

El gobierno del republicano busca tender lazos con la presidenta encargada de Venezuela mientras que mira de reojo a otros funcionarios del chavismo. Desde Washington, buscan evitar un estallido social en el país latinoamericano.

El gobierno de Donald Trump busca tender lazos con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , luego del operativo que destronó - y capturó - a Nicolás Maduro. En este escenario de extrema tensión, el entorno del republicano pone el foco sobre Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del régimen, y buscan forzar su cooperación en la transición, según consignó la agencia Reuters.

Los primeros días luego de la operación militar mostraron a un Trump que marginó a los dirigentes opositores de Vente Venezuela - Edmundo González Urrutia y María Corina Machado - y se apoyó en la estructura chavista conducida por Rodríguez. Es que el republicano aseguró que la mandataria "estuvo cooperando" aunque advirtió que si "no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Nicolás Maduro ". Por su parte, la venezolana invitó al gobierno estadounidense a "trabajar conjuntamente" en la liberación de Maduro.

En los últimos días, medios estadounidenses - como The New York Times y The Wall Street Journal - aseguraron que diferentes an álisis de inteligencia previos elaborados por la CIA advirtieron a la Casa Blanca , y en particular a Trump, sobre los riesgos que suponía quitar a Rodríguez y colocar en el poder, por caso, a Corina Machado. En este sentido, Bloomberg también aseguró que las petroleras ven a la presidenta encargada como la más capacitada para negociar y que se ejecute el plan estadounidense.

Cabello, figura central del aparato de seguridad venezolano y señalado por organismos internacionales por abusos sistemáticos a los derechos humanos , aparece como una pieza incómoda pero clave en el esquema transitorio que evalúa la administración de Trump . Según una fuente al tanto de las deliberaciones en Washington, el líder republicano optó por incluirlo entre los dirigentes temporales en los que s e apoya para evitar un colapso inmediato del poder durante la transición.

Este miércoles, el ministro del Interior lanzó una fuerte advertencia contra Trump: "A Nicolás Maduro lo vamos a recuperar".

La preocupación de los funcionarios estadounidenses es doble. Por un lado, pesa el historial represivo de Cabello y su conocida rivalidad con Delcy Rodríguez; por otro, el riesgo de que su desplazamiento abrupto derive en un escenario de violencia interna. En ese marco, Estados Unidos intenta asegurar su cooperación en el corto plazo, mientras analiza alternativas para apartarlo gradualmente del poder e incluso empujarlo al exilio, indicó la fuente, que pidió reserva de identidad.

delcy rodriguez Por el momento, Delcy Rodríguez seguirá a cargo de Venezuela. AFP

En paralelo, según informó Reuters, emisarios le hicieron llegar a Cabello un mensaje directo: una actitud desafiante podría derivar en consecuencias similares a las de Maduro, capturado el sábado en un operativo estadounidense y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por "narcoterrorismo". Incluso, deslizaron que su propia seguridad personal podría verse comprometida si opta por confrontar.

Sin embargo, forzar su salida inmediata también entraña riesgos. Analistas advierten que una acción de ese tipo podría activar a los colectivos, los grupos de motociclistas progubernamentales, y empujarlos a las calles, generando el caos que Washington busca evitar. La reacción de esos sectores, agregan, dependerá en buena medida de si perciben respaldo de otros actores del poder.

La decisión de Delcy Rodríguez designó al general Gustavo González López

En ese contexto, una de las primeras decisiones de Rodríguez como presidenta interina fue reordenar áreas sensibles del sistema de seguridad. La televisión estatal informó que designó al general Gustavo González López al frente de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

González López, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea junto con otros altos funcionarios por violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción, había sido director de inteligencia hasta mediados de 2024, cuando Maduro lo desplazó en una reconfiguración de su gabinete.

image La televisión estatal informó que Delcy Rodríguez desingó al general Gustavo González López.

Más tarde ese mismo año, el militar se incorporó al equipo de Rodríguez como responsable de asuntos estratégicos y de control en PDVSA. Considerado cercano a Cabello, su nombramiento generó lecturas contrapuestas: algunos lo interpretan como un gesto de contención hacia el hombre fuerte del oficialismo, mientras que otros ven una señal de reacomodamiento interno. González López reemplaza al general Javier Marcano, cuya actuación quedó bajo cuestionamiento tras la captura de Maduro, según especialistas.

En el plano económico, Rodríguez completó la primera tanda de designaciones con el nombramiento de Calixto Ortega, expresidente del Banco Central, como vicepresidente de Economía, en un intento por transmitir una señal de orden y continuidad en medio de la transición.