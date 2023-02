La exitosa serie “Your Honor” inicia hoy su segunda temporada

Propio de un ser apático que lo ha perdido todo, Cranston está irreconocible con esa mirada perdida y una melena larga y canosa. En la primera temporada mostró su ingenio y manejo de la ley para ocultar el asesinato cometido por su hijo, a la vez que encarnó una transformación similar a la transformación de Walter White a Heisenberg.

En declaraciones, Cranston se refirió a su apariencia física e interpretación: “Se trata de mostrar al personaje de una forma honesta y auténtica, con la desesperación, la tristeza y el dolor que se ancla a nuestras vidas y no tiene remedio. Cuando eso sucede, es imposible ser los mismos. No creo que a Michael le importe lo que le está pasando a su imagen ni lo que la gente piensa de él. Está tan desesperado que no le importa. El cabello crece, su postura cambia, pierde peso: todo es consecuencia de su estado de ánimo.”.

En esta temporada se ve un trasfondo de lucha racial y una justicia cuestionada y endeble. La política no queda afuera con las elecciones locales y un crimen que, de mantenerse oculto, puede garantizar un éxito, en cambio de conocerse hunidría a cualquiera en el más estrepitoso fracaso. De nuevo la serie trae los interrogantes sobre hasta dónde es capaz de llegar un padre por su hijo, ya sea para salvarlo o, esta vez, enaltecer su memoria. En la primera temporada era ineludible la cuestión de como un error puede derivar en un costo incalculable, más aún cuando se superponen y potencian como una reacción en cadena. ¿

A menudo se reflexiona sobre qué debe tener una serie para convertirse en única, y al respecto Cranston reflexionó: “Comienza con el concepto, con la premisa. La primera temporada me interesó porque era muy universal. No es un tema americano, sino de padres e hijos. Luego descubrimos que una mala decisión lleva a otra y así sucesivamente. Exploramos la idea y la posibilidad de que todos estos personajes tengan su propia espina clavada para ver cómo el efecto dominó de un incidente afecta y cambia la vida de muchas personas. Como creadores, tenemos una idea de lo que estamos haciendo, pero no sabemos exactamente el resultado hasta que terminamos”.