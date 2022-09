La Fed no dejó moros en la costa y fija un rumbo agresivo

La Fed ignora la respuesta correcta, pero necesita que el rally se aparte de su camino, que cuando sube las tasas no se desate un festejo en los mercados que anule los efectos constrictores de la economía real. En ese sentido, Powell resolvió el problema. La Bolsa se desinfló en gran forma, como cualquier otro rally falso de mercado bajista, y no volverá a molestar con sus ínfulas, por lo menos, hasta que soplen los vientos de la estacionalidad favorable en noviembre, o la data obligue a revisar la postura oficial.

¿Dónde está la inflación amenazante de mayo y junio que causó tanto sobresalto? Conviene recordar los dichos de Powell y Cía. Prometían aumentos de tasas de medio punto en junio y julio que tuvieron que ser de tres cuartos de punto para dar la talla. La sugerencia de un recreo en septiembre desapareció por las mismas razones. Pero en julio la inflación promedio se frenó. En energía, recula desde mediados de junio, y a la fecha el precio interno de la nafta declinó 25%. Agosto se beneficiará de ese colchón. La inflación persiste en los servicios, y también en alimentos, aunque la FAO detecta cinco meses consecutivos de caída en los mercados internacionales. Los servicios, intensivos en mano de obra que se encarece al 5% anual, son la parte recalcitrante que no será fácil ni rápido dominar. Pero las presiones de costos que ejercen los commodities son las más bajas en dos años; las que provienen de restricciones de suministros, las menores en 20 meses; y una gran cantidad de insumos difundidos como aluminio, cobre y acero exhiben fuertes mermas de precio. La Fed sabe que va por la buena senda. Que los bonos largos caigan, pero militen en un rango de tasas que no se aparta mucho de 3%, y que los diferenciales de inflación implícitos bajen o se preserven son evidencias a favor. ¿Es consecuencia de una recesión o solo del enfriamiento de una economía que crecía pujante y por encima del potencial hasta 2021? La Fed no cree en recesión cuando la ocupación se expande a un ritmo soberbio. Cinco veces más rápido en julio que la velocidad necesaria para mantener la magra tasa de desempleo (o tres veces, en la flamante lectura de agosto). Súmese el aumento de la participación laboral y de las búsquedas que no logran cubrirse, o de la confianza del consumidor. La Fed no dejó moros en la costa hacia donde dirige la política monetaria (con la ayuda de una política fiscal en piloto automático que ajustará el déficit de 10,8% del PBI en 2021 a menos de 5%). Y quiere rematar su faena. Cuanto antes. Por eso, acelera. Avisa de tasas más altas por más tiempo, duplica el tamaño mensual del QT y se apalanca en el vigor del superdólar. No habrá moros en la costa, sí arrecifes antes de llegar. Pero ello no arredra al capitán que fijó un rumbo agresivo, y ya nos dijo que algún sufrimiento habrá que soportar.