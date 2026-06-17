Sustentabilidad: la provincia de Buenos Aires creó un programa para incorporar criterios ambientales y climáticos en la infraestructura pública

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos puso en marcha el Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente, una iniciativa que busca integrar la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos en la planificación y ejecución de obras públicas en territorio bonaerense.

El Gobierno bonaerense creó el Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente , una herramienta destinada a incorporar criterios de sostenibilidad ambiental , resiliencia y adaptación al cambio climático en el diseño, planificación y ejecución de la obra pública provincial.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 422/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos , publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense , y se enmarca en una serie de políticas orientadas a fortalecer la infraestructura frente a los desafíos ambientales y climáticos.

Según los fundamentos de la resolución, la iniciativa busca promover "un modelo integral de infraestructura pública basado en criterios de sostenibilidad y resiliencia" , con el objetivo de contribuir al desarrollo territorial equilibrado, la conservación y restauración ambiental, y la mitigación de los efectos del cambio climático durante todo el ciclo de vida de las obras.

La normativa destaca que la infraestructura pública cumple un papel estratégico para reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a fenómenos extremos y para avanzar en políticas de adaptación climática. En ese sentido, recuerda que la Provincia se encuentra trabajando, bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente, en un Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático con horizonte al año 2030.

La resolución también subraya la necesidad de articular las políticas de obra pública con los compromisos asumidos por la Argentina en materia ambiental, entre ellos el Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Obra pública.jpeg Según CAMARCO, mantener anualmente el sistema vial (nacional y provincial) cuesta u$s 4.213 millones, pero recuperar una infraestructura deteriorada implica un desembolso de hasta u$s 40.773 millones.

Como autoridad de aplicación fue designada la Subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible, que tendrá a su cargo la implementación del programa y el desarrollo de las acciones necesarias para su ejecución.

Desde la cartera que conduce Gabriel Katopodis señalaron que la iniciativa fue elaborada con aportes de la Mesa de Articulación para una Infraestructura Sostenible y del Observatorio de la Obra y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

La resolución aclara además que la puesta en marcha del programa no implicará erogaciones presupuestarias adicionales para el ministerio y comenzará a regir a partir de mañana.