La Provincia lanzó el Operativo Sol a Sol 2025/26 y dio inicio a la temporada de verano









El acto fue encabezado por Axel Kicillof e incluyó la presentación de un amplio dispositivo de seguridad, salud y transporte para los principales destinos turísticos de la provincia durante la temporada estival.

El acto se realizó en Santa Clara del Mar, con la participación de ministros provinciales e intendentes de distritos turísticos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la presentación del Operativo de Sol a Sol 2025/26, que contempla un amplio despliegue de recursos en materia de seguridad, salud y transporte en destinos turísticos y puntos estratégicos del territorio bonaerense. La actividad se desarrolló en la localidad de Santa Clara del Mar, en el marco del lanzamiento oficial de la temporada de verano.

El anuncio contó con la presencia de los ministros provinciales de Seguridad, Javier Alonso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Salud, Nicolás Kreplak; y de Transporte, Martín Marinucci, además del intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, y otros funcionarios y jefes comunales.

Según se informó, el operativo incluirá el despliegue de más de 20.000 efectivos policiales, la incorporación de 200 nuevos patrulleros y 60 motocicletas, que realizarán tareas de prevención y asistencia en la costa atlántica, zonas de sierras y áreas de lagos. También se reforzarán los controles y la asistencia en las principales rutas provinciales, con foco en la prevención de siniestros viales, la fiscalización del transporte y los controles de alcoholemia.

En el área sanitaria, el dispositivo contará con 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa Marea Sanitaria, orientadas a acciones de prevención y promoción de la salud. Además, se fortalecerá el Sistema de Atención al Turista (SAT) para la atención de urgencias durante la temporada.

Durante el acto, las autoridades provinciales también entregaron 11 ambulancias destinadas a los municipios de Coronel Rosales, General Madariaga, Monte Hermoso, General Guido, General Lavalle, Pinamar y Magdalena, con el objetivo de reforzar el sistema de emergencias en esas localidades.

Turismo, cultura y financiamiento En paralelo, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica informó que durante el verano funcionarán dos paradores ReCreo en Villa Gesell y Miramar, que ofrecerán desde el 3 de enero actividades diarias para todo público, como propuestas deportivas, recreativas y culturales, además de servicios básicos para los visitantes. También se prevé la puesta en marcha de un camión itinerante que recorrerá distintas fiestas populares con productos regionales y actividades para las familias. Por su parte, el Banco Provincia anunció líneas de préstamos de hasta $2 millones para servicios turísticos y recreativos, junto con promociones, reintegros y cuotas sin interés a través de tarjetas de crédito y la aplicación Cuenta DNI. En tanto, el Instituto Cultural desarrollará una programación de actividades gratuitas en distintos puntos turísticos de la provincia, que incluirá espectáculos musicales y teatrales, eventos de humor, talleres y propuestas para las infancias, con participación de más de 1.000 artistas bonaerenses. Del acto participaron también autoridades provinciales, representantes de fuerzas de seguridad, funcionarios del área cultural y intendentes de distintos municipios turísticos, quienes acompañaron el lanzamiento del operativo y el inicio formal de la temporada de verano 2025/26 en la provincia de Buenos Aires.