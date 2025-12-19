Estamos en época navideña, y no hay nada que nos haga sentir más ese espíritu que una buena película. Si bien los tiempos cambiaron, las plataformas como Netflix nos brindan la posibilidad de ver esas historias que nos marcaron por años, además de conocer otras nuevas, como El secreto de Santa.
La película que la rompe en Netflix y se convertirá en una tradición de Navidad
Se acercan las fiestas y ya se vive el clima navideño. Por eso, te recomendamos una producción ideal para esta época.
El Secreto de Santa es una de esas películas ideales para ver en Navidad cuando buscás algo liviano y con espíritu festivo. Tiene romance, humor y una protagonista querible que se mete en un enredo tan absurdo como encantador, todo enmarcado en paisajes nevados, decoraciones navideñas y situaciones que invitan a desconectar y pasarla bien. No intenta reinventar el género, pero cumple con lo que promete: entretener y dejar una sensación linda.
De qué trata El secreto de Santa, el estreno furor de Netflix
El Secreto de Santa es una comedia romántica navideña centrada en Taylor Jacobson, una madre soltera que acaba de perder su trabajo justo antes de las fiestas y debe encontrar la forma de llegar a fin de mes mientras su hija es aceptada en un costoso campamento de snowboard.
Desesperada por dinero, Taylor recurre a un plan poco convencional, para no decir insólito: disfrazarse de un anciano para ser contratada como Papá Noel en un lujoso resort de esquí, lo que le permitiría obtener descuentos y un salario extra para cubrir sus gastos.
Mientras sostiene su farsa, Taylor conoce a Matthew Layne, el encantador gerente interino del resort, y entre ellos surge una atracción que complica la situación a medida que Natasha, una empleada, empieza a sospechar de la verdadera identidad de “Santa”, poniendo en riesgo el empleo y el incipiente romance.
