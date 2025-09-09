Congestión en Panamericana tras un choque en cadena entre al menos 7 autos







El siniestro ocurrió a 700 metros de la avenida General Paz. Hay demoras.

Se presentan demoras tras un choque en cadena en Panamericana. Agencia Noticias Argentinas

Se registra una importante congestión de tránsito este martes en la autopista Panamericana, en dirección a la ciudad de Buenos Aires, debido a un choque en cadena que involucró al menos a siete vehículos. El siniestro ocurrió a unos 700 metros de la avenida General Paz, lo que complica seriamente uno de los principales accesos a la Capital.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) montó un operativo en la zona poco antes de las 6 de este martes para asistir y evaluar a los conductores y pasajeros involucrados. Hasta el momento, no se reportaron heridos.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo ocurrió cuando uno de los automóviles frenó bruscamente y terminó realizando un trompo, corriéndose de carril, lo que desencadenó una sucesión de choques entre los vehículos que circulaban detrás.

Se realiza un operativo por parte del personal de Autopista del Sol a la altura de Florida y hay demoras desde el puente Debenedetti. Esto ocurrió a metros del ingreso a la avenida General Paz. La circulación se encuentra reducida y solo tres carriles están habilitados, por lo que hay demoras.

Noticia en desarrollo.-

