Larreta avanzó un casillero, pero no se detiene la interna en JxC

La aprobación del ingreso de Espert fue menos traumática, claro, que la desaprobación del ingreso del cordobés Juan Schiaretti que alteró los ánimos de todos los referentes de Juntos por el Cambio con la explosión de una crisis que aún no se enfría. Sucede además, que para sellar el acuerdo con el liberal, fue la propia Patricia Bullrich quien debió intervenir. Le dijo al invitado que lo veía más como candidato a gobernador que a presidente pero que no podría condicionamiento y que siempre ella alentó su acercamiento

Es que además, tal como lo confirmó el propio Larreta el miércoles a la noche por la TV, no está descartado el acuerdo con Schiaretti, tema que crispa a los seguidores de Bullrich porque complicaría más que nada las elecciones en la provincia de Córdoba.

Sin embargo, desde el entorno de la campaña del jefe de Gobierno, confiaron que será difícil tener ese acuerdo con Schiaretti listo para inscribirlo el 14, cuando vence el plazo para anotar alianzas.

Ruptura

“Se rompe todo”, aseguró un bullrichista de la primera hora, al evaluar la posibilidad del ingreso (por cierto fallido esta semana) de Schiaretti a Juntos por el Cambio. Así, se mantiene viva la interna en Juntos por el Cambio con un Larreta que además ve su campaña desperfilarse ante una trama extensa para la pelea entre propios, motivada por la falta de un contrincante definido del oficialismo.

Presentación

Ayer, Bullrich le dio la bienvenida al nuevo socio, por su cuenta de Twitter por la mañana, una hora antes de que lo haga Larreta. Por la tarde, Espert fue recibido por el candidato del radicalismo a la jefatura porteña, Martín Lousteau.

La candidata acompañó la publicación con un video donde se la ve dando aprobación a la incorporación del invitado en distintos momentos, inclusive años.

“Desde las elecciones de 2021 brego para que @jlespert se incorpore a Juntos por el Cambio. Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos. Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo.”, escribió en su cuenta de la red social, Bullrich.

Larreta por la misma vía expresó que “el cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien...” y lo consideró a Espert “un economista prestigioso con una profunda vocación de cambio, defensor de la democracia y de las ideas de la libertad”.

Por su parte, Espert escribió que “iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos” y arrobó a Bullrich y a Larreta.

Así Larreta avanza con la idea de producir “un gobierno de coalición”, que según explican sus aliados internos “se necesita porque con lo propio no alcanza; no le alcanzó a Mauricio en 2015 y no le alcanzó a Alberto Fernández”. Sin embargo, desde el ala dura del PRO insisten en resistir cualquier alianza con el gobernador de Córdoba.